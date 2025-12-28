https://ria.ru/20251228/agent-2065211857.html
Задержанный агент ГУР Украины рассказал, как его завербовали
Задержанный агент ГУР Украины рассказал, как его завербовали
Задержанный агент ГУР Украины рассказал, как его завербовали
Задержанный агент главного управления разведки (ГУР) Украины заявил, что его завербовали под угрозой принудительной мобилизации сына, сообщили в УФСБ по ДНР. РИА Новости, 28.12.2025
Задержанный агент ГУР Украины рассказал, как его завербовали
Агент ГУР Украины заявил, что его завербовали под угрозой мобилизации сына
ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Задержанный агент главного управления разведки (ГУР) Украины заявил, что его завербовали под угрозой принудительной мобилизации сына, сообщили в УФСБ по ДНР.
"Меня спросили, хочу ли я воевать. Я сказал, что не хочу. Тогда они начали угрожать: сказали, что моего сына мобилизуют, потому что ему уже есть 18 лет. Поэтому мне пришлось согласиться, чтобы его не забрали", — сообщил задержанный Валерий Яровой.
По его словам, представители украинской разведки перебросили его вместе с военными.
"Мне сказали: живи как обычный человек... ты проходишь фильтрацию, переходишь на сторону ДНР
и выходишь с нами на связь", — рассказал задержанный.
Яровой уточнил, что после прохождения фильтрации должен был связаться с кураторами через мессенджер и передать условное сообщение: нужно было написать в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
): "Мама, я живой".