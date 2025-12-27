Рейтинг@Mail.ru
Ослик Жорик, перевозивший снаряды, поселился в Детском зоопарке - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 27.12.2025 (обновлено: 17:37 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/zhivotnye-2065063947.html
Ослик Жорик, перевозивший снаряды, поселился в Детском зоопарке
Ослик Жорик, перевозивший снаряды, поселился в Детском зоопарке - РИА Новости, 27.12.2025
Ослик Жорик, перевозивший снаряды, поселился в Детском зоопарке
Перевозивший снаряды ослик Жорик поселился на контактной площадке в детском зоопарке столицы, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:46:00+03:00
2025-12-27T17:37:00+03:00
великий устюг
москва
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065062967_15:0:820:453_1920x0_80_0_0_fdd6cb91a612998a9956eed997686eae.jpg
https://ria.ru/20251226/max-2064944905.html
великий устюг
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ослик Жорик, перевозивший снаряды на СВО
Ослик Жорик, перевозивший снаряды на СВО, поселился в детском зоопарке Москвы. Жорик долгое время жил вместе с гвардейским полком 1430, став для бойцов помощником и другом. Теперь он вкушает заслуженный отдых в своем новом доме.
2025-12-27T15:46
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065062967_157:0:761:453_1920x0_80_0_0_5d599d256e5de323735c97c452b1db21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий устюг, москва, московский зоопарк, общество
Великий Устюг, Москва, Московский зоопарк, Общество
Ослик Жорик, перевозивший снаряды, поселился в Детском зоопарке

Перевозивший снаряды ослик Жорик поселился в Детском зоопарке Москвы

© Московский зоопаркОслик Жорик в Московском зоопарке. Кадр видео
Ослик Жорик в Московском зоопарке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Московский зоопарк
Ослик Жорик в Московском зоопарке. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Перевозивший снаряды ослик Жорик поселился на контактной площадке в детском зоопарке столицы, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.
Жорик долгое время жил вместе с гвардейским полком 1430 в зоне боевых действий. Он стал для военнослужащих настоящим помощником и другом: участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды.
"Друзья, отличные новости из Детского зоопарка. Наш новый подопечный, ослик Жорик, успешно завершил месячный карантин и теперь официально поселился на экспозиции… Приходите знакомиться с добродушным и любопытным Жориком. Он уже ждет вас. Контактная площадка детского зоопарка работает ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00", - говорится в сообщении.
Уточняется, что переезд из зоосада в Вотчине деда Мороза в Великом Устюге и адаптацию в Москве Жорик перенес прекрасно: он вел себя спокойно и с большим достоинством. Теперь его дом – это уютная ферма на территории детского зоопарка. Он живет в соседнем вольере с камерунскими козочками.
"И надо сказать, соседи ему явно интересны! У Жорика очень любознательный характер: он периодически заглядывает в их часть вольера и пробует сено прямо из кормушки коз, хотя у него лежит точно такое же сено. Мы думаем, это такой хитрый способ познакомиться поближе и привлечь к себе внимание", - подчеркивается в сообщении.
Мессенджер Мах стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
МAX стал опекуном морского зайца Макса из Московского зоопарка
Вчера, 17:13
 
Великий УстюгМоскваМосковский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала