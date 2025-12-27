https://ria.ru/20251227/zhivotnye-2065063947.html
Ослик Жорик, перевозивший снаряды, поселился в Детском зоопарке
Ослик Жорик, перевозивший снаряды, поселился в Детском зоопарке
Ослик Жорик, перевозивший снаряды, поселился в Детском зоопарке
Перевозивший снаряды ослик Жорик поселился на контактной площадке в детском зоопарке столицы, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.
Ослик Жорик, перевозивший снаряды на СВО
Ослик Жорик, перевозивший снаряды на СВО, поселился в детском зоопарке Москвы.
Жорик долгое время жил вместе с гвардейским полком 1430, став для бойцов помощником и другом. Теперь он вкушает заслуженный отдых в своем новом доме.
Ослик Жорик, перевозивший снаряды, поселился в Детском зоопарке
Перевозивший снаряды ослик Жорик поселился в Детском зоопарке Москвы
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Перевозивший снаряды ослик Жорик поселился на контактной площадке в детском зоопарке столицы, сообщается
в Telegram-канале Московского зоопарка.
Жорик долгое время жил вместе с гвардейским полком 1430 в зоне боевых действий. Он стал для военнослужащих настоящим помощником и другом: участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды.
"Друзья, отличные новости из Детского зоопарка. Наш новый подопечный, ослик Жорик, успешно завершил месячный карантин и теперь официально поселился на экспозиции… Приходите знакомиться с добродушным и любопытным Жориком. Он уже ждет вас. Контактная площадка детского зоопарка работает ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00", - говорится в сообщении.
Уточняется, что переезд из зоосада в Вотчине деда Мороза в Великом Устюге
и адаптацию в Москве
Жорик перенес прекрасно: он вел себя спокойно и с большим достоинством. Теперь его дом – это уютная ферма на территории детского зоопарка. Он живет в соседнем вольере с камерунскими козочками.
"И надо сказать, соседи ему явно интересны! У Жорика очень любознательный характер: он периодически заглядывает в их часть вольера и пробует сено прямо из кормушки коз, хотя у него лежит точно такое же сено. Мы думаем, это такой хитрый способ познакомиться поближе и привлечь к себе внимание", - подчеркивается в сообщении.