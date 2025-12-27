Ослик Жорик, перевозивший снаряды, поселился в Детском зоопарке

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Перевозивший снаряды ослик Жорик поселился на контактной площадке в детском зоопарке столицы, Перевозивший снаряды ослик Жорик поселился на контактной площадке в детском зоопарке столицы, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.

Жорик долгое время жил вместе с гвардейским полком 1430 в зоне боевых действий. Он стал для военнослужащих настоящим помощником и другом: участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Друзья, отличные новости из Детского зоопарка. Наш новый подопечный, ослик Жорик, успешно завершил месячный карантин и теперь официально поселился на экспозиции… Приходите знакомиться с добродушным и любопытным Жориком. Он уже ждет вас. Контактная площадка детского зоопарка работает ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что переезд из зоосада в Вотчине деда Мороза в Великом Устюге и адаптацию в Москве Жорик перенес прекрасно: он вел себя спокойно и с большим достоинством. Теперь его дом – это уютная ферма на территории детского зоопарка. Он живет в соседнем вольере с камерунскими козочками.