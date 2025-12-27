https://ria.ru/20251227/zhitelnitsa-2065028699.html
ФСБ рассказала подробности о жительнице Донецка, задержанной за шпионаж
ФСБ рассказала подробности о жительнице Донецка, задержанной за шпионаж
Задержанная жительница Донецка сама вышла на разведку минобороны Украины и делала для нее фото российской военной техники, сообщила ФСБ. РИА Новости, 27.12.2025
ФСБ: задержанная жительница Донецка сама вышла на разведку минобороны Украины