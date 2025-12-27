Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказала подробности о жительнице Донецка, задержанной за шпионаж - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/zhitelnitsa-2065028699.html
ФСБ рассказала подробности о жительнице Донецка, задержанной за шпионаж
ФСБ рассказала подробности о жительнице Донецка, задержанной за шпионаж - РИА Новости, 27.12.2025
ФСБ рассказала подробности о жительнице Донецка, задержанной за шпионаж
Задержанная жительница Донецка сама вышла на разведку минобороны Украины и делала для нее фото российской военной техники, сообщила ФСБ. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T09:54:00+03:00
2025-12-27T09:54:00+03:00
происшествия
украина
донецк
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
https://ria.ru/20251225/fsb-2064550923.html
украина
донецк
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, донецк, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, вооруженные силы рф
Происшествия, Украина, Донецк, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Вооруженные силы РФ
ФСБ рассказала подробности о жительнице Донецка, задержанной за шпионаж

ФСБ: задержанная жительница Донецка сама вышла на разведку минобороны Украины

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Задержанная жительница Донецка сама вышла на разведку минобороны Украины и делала для нее фото российской военной техники, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, женщина причастна к шпионажу в пользу Украины и призывам к терроризму. Ее задержали за призывы к убийствам российских военных и ударам по Москве.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленница инициативно установила контакт с представителями ГУР МО Украины посредством мессенджера Telegram и по их заданию осуществляла фотофиксацию военной техники ВС России", - говорится в сообщении.
Место ликвидации террориста, который хотел по заданию украинских спецслужб взорвать федеральное газохранилище - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области
25 декабря, 11:54
 
ПроисшествияУкраинаДонецкМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала