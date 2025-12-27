https://ria.ru/20251227/zhiteli-2065024208.html
Жители Красноармейска рассказали о периоде украинской оккупации
КРАСНОАРМЕЙСК, 27 дек - РИА Новости. Жители Красноармейска в ДНР рассказали корреспонденту РИА Новости, как жили под украинской оккупацией.
Красноармейск
был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".
"Год жили, как в пещерном периоде. Ни света, ни газа, ни воды, ни отопления, ни магазинов, ни связи, ни интернета", - рассказала местная жительница, пожелавшая сохранить анонимность.
По словам горожан, с которыми удалось поговорить корреспонденту, жить можно было только в подвалах из-за постоянных обстрелов и активной работы украинских дронов.
"Мы уже научились определять их по внешнему виду. И когда летит русский самолетик, русский дрон, мы не боимся, мы ходим, гуляем", - поделилась жительница.
В городе отсутствовала квалифицированная медицинская помощь, из-за чего люди нередко погибали. Умерших и убитых в результате обстрелов мирных жителей хоронили на импровизированных кладбищах во дворах домов.
В Красноармейске остались те, кто ждал прихода российской армии - они делились с российскими солдатами едой, водой и топливом. Местные жительницы Валентина и Наталья готовили российским солдатам горячую пищу в знак признательности за освобождение. В разговоре с РИА Новости Наталья призналась, что ждет своего сына, который участвует в освобождении ряда населенных пунктов Донбасса
.
"А мой сын воюет. Идёт сюда. Он из Туапсе
. Сначала был в Бахмуте (Артемовске
), потом в Часовом Яре, потом в Горловке
. А теперь идёт сюда", - сказала Наталья.
Российские военные продолжают оказывать помощь и эвакуировать мирных жителей из Красноармейска.