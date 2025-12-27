Жители Красноармейска рассказали о периоде украинской оккупации

КРАСНОАРМЕЙСК, 27 дек - РИА Новости. Жители Красноармейска в ДНР рассказали корреспонденту РИА Новости, как жили под украинской оккупацией.

Красноармейск был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".

"Год жили, как в пещерном периоде. Ни света, ни газа, ни воды, ни отопления, ни магазинов, ни связи, ни интернета", - рассказала местная жительница, пожелавшая сохранить анонимность.

По словам горожан, с которыми удалось поговорить корреспонденту, жить можно было только в подвалах из-за постоянных обстрелов и активной работы украинских дронов.

"Мы уже научились определять их по внешнему виду. И когда летит русский самолетик, русский дрон, мы не боимся, мы ходим, гуляем", - поделилась жительница.

В городе отсутствовала квалифицированная медицинская помощь, из-за чего люди нередко погибали. Умерших и убитых в результате обстрелов мирных жителей хоронили на импровизированных кладбищах во дворах домов.

В Красноармейске остались те, кто ждал прихода российской армии - они делились с российскими солдатами едой, водой и топливом. Местные жительницы Валентина и Наталья готовили российским солдатам горячую пищу в знак признательности за освобождение. В разговоре с РИА Новости Наталья призналась, что ждет своего сына, который участвует в освобождении ряда населенных пунктов Донбасса

"А мой сын воюет. Идёт сюда. Он из Туапсе . Сначала был в Бахмуте ( Артемовске ), потом в Часовом Яре, потом в Горловке . А теперь идёт сюда", - сказала Наталья.