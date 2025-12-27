Житель Красноармейска рассказал, как дрон ВСУ убил его мать

ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Житель Красноармейска в ДНР Валерий Дрига рассказал РИА Новости, как дрон ВСУ убил его мать по пути в район городской автобазы.

Он добавил, что так и не смог добраться до места трагедии и найти тело собственной матери из-за тяжелой военной обстановки в городе. По словам соседей, ее захоронили недалеко от места происшествия, из-за отсутствия возможности захоронения на кладбище.