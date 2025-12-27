Рейтинг@Mail.ru
Житель Красноармейска рассказал, как дрон ВСУ убил его мать
Специальная военная операция на Украине
 
27.12.2025
Житель Красноармейска рассказал, как дрон ВСУ убил его мать
Житель Красноармейска рассказал, как дрон ВСУ убил его мать - РИА Новости, 27.12.2025
Житель Красноармейска рассказал, как дрон ВСУ убил его мать
Житель Красноармейска в ДНР Валерий Дрига рассказал РИА Новости, как дрон ВСУ убил его мать по пути в район городской автобазы. РИА Новости, 27.12.2025
Житель Красноармейска рассказал, как дрон ВСУ убил его мать

Житель Красноармейска рассказал, что дрон ВСУ убил его мать по пути к автобазе

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкОсвобожденный российскими военными Красноармейск
Освобожденный российскими военными Красноармейск
ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Житель Красноармейска в ДНР Валерий Дрига рассказал РИА Новости, как дрон ВСУ убил его мать по пути в район городской автобазы.
“В четыре - пол пятого утра прибежала моя родная сестра. Вся в крови. Сказала, что погибла мать. Они жили по нашей улице… Они (мать с сестрой – ред.) вышли из своего дома ночью, когда ударило, взорвалось возле кухни у них (у дома - ред.). То ли мина, то ли снаряд. И пошли в район церкви, к автобазе. И где-то по дороге по нашей же улице дрон (ВСУ - ред.) достал обеих. Только мать погибла, а сестра выжила”, - сказал беженец.
Он добавил, что так и не смог добраться до места трагедии и найти тело собственной матери из-за тяжелой военной обстановки в городе. По словам соседей, ее захоронили недалеко от места происшествия, из-за отсутствия возможности захоронения на кладбище.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
Жители Красноармейска о том, как жили под украинской оккупацией - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Жители Красноармейска рассказали о периоде украинской оккупации
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
