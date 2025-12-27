Житель Красноармейска рассказал, как дрон ВСУ убил его мать

ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Житель Красноармейска в ДНР Валерий Дрига рассказал РИА Новости, как дрон ВСУ убил его мать по пути в район городской автобазы.
“В четыре - пол пятого утра прибежала моя родная сестра. Вся в крови. Сказала, что погибла мать. Они жили по нашей улице… Они (мать с сестрой – ред.) вышли из своего дома ночью, когда ударило, взорвалось возле кухни у них (у дома - ред.). То ли мина, то ли снаряд. И пошли в район церкви, к автобазе. И где-то по дороге по нашей же улице дрон (ВСУ - ред.) достал обеих. Только мать погибла, а сестра выжила”, - сказал беженец.
Он добавил, что так и не смог добраться до места трагедии и найти тело собственной матери из-за тяжелой военной обстановки в городе. По словам соседей, ее захоронили недалеко от места происшествия, из-за отсутствия возможности захоронения на кладбище.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.