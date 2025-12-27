https://ria.ru/20251227/zemletryasenie-2065084332.html
У берегов Тайваня произошло землетрясение
У берегов Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Тайваня, сообщает Центральное метеорологическое управление острова. РИА Новости, 27.12.2025
тайвань
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,0