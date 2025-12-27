Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, как Трамп поставил Зеленского на место - РИА Новости, 27.12.2025
10:56 27.12.2025 (обновлено: 14:36 27.12.2025)
На Западе рассказали, как Трамп поставил Зеленского на место
На Западе рассказали, как Трамп поставил Зеленского на место - РИА Новости, 27.12.2025
На Западе рассказали, как Трамп поставил Зеленского на место
Президент США Дональд Трамп охладил оптимизм Владимира Зеленского относительно его плана по урегулированию конфликта на Украине, пишет The Hill. РИА Новости, 27.12.2025
в мире
украина
сша
россия
сергей рябков
дональд трамп
запорожская аэс
нато
в мире, украина, сша, россия, сергей рябков, дональд трамп, запорожская аэс, нато, мирный план сша по украине, politico, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Рябков, Дональд Трамп, Запорожская АЭС, НАТО, Мирный план США по Украине, Politico, Владимир Зеленский
На Западе рассказали, как Трамп поставил Зеленского на место

The Hill: Трамп охладил оптимизм Зеленского касательно мирного плана по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский в Берлине
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охладил оптимизм Владимира Зеленского относительно его плана по урегулированию конфликта на Украине, пишет The Hill.
"В интервью, опубликованном в пятницу, президент Трамп приуменьшил оптимизм Владимира Зеленского по поводу предложенного им мирного плана из 20 пунктов", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Заявление Трампа в адрес Зеленского вызвало переполох на Западе
Вчера, 09:30
Автор публикации ссылается на интервью Трампа изданию Politico, в котором американский лидер заявил, что ни одно предложение главы киевского режима по урегулированию ситуации на Украине не будет иметь силы без его одобрения.
"Его заявления прозвучали за несколько дней до запланированной на воскресенье личной встречи с Зеленским", — указывается в публикации.
Владимир и Елена Зеленские - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским из-за его жены
Вчера, 10:53
Как заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков, украинский вариант по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:
— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;
— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;
— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;
— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.
Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
СМИ: Трамп видит шанс на урегулирование на Украине в ходе визита Зеленского
Вчера, 01:44
 
В миреУкраинаСШАРоссияСергей РябковДональд ТрампЗапорожская АЭСНАТОМирный план США по УкраинеPoliticoВладимир Зеленский
 
 
