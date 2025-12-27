На Западе рассказали, как Трамп поставил Зеленского на место

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охладил оптимизм Владимира Зеленского относительно его плана по урегулированию конфликта на Украине, пишет The Hill.
"В интервью, опубликованном в пятницу, президент Трамп приуменьшил оптимизм Владимира Зеленского по поводу предложенного им мирного плана из 20 пунктов", — говорится в материале.
"Его заявления прозвучали за несколько дней до запланированной на воскресенье личной встречи с Зеленским", — указывается в публикации.
Как заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков, украинский вариант по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. Документ из 20 пунктов в среду распространили СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам сам Зеленский. Среди его основных положений:
— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;
— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;
— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;
— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве.
Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.