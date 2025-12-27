Рейтинг@Mail.ru
Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе - РИА Новости, 27.12.2025
06:48 27.12.2025 (обновлено: 07:27 27.12.2025)
Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе
в мире
таиланд
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
таиланд
камбоджа
в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей

Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе

Переговоры между Таиландом и Камбоджей
Переговоры между Таиландом и Камбоджей
© AP Photo / Mohd Rasfan
Переговоры между Таиландом и Камбоджей. Архивное фото
БАНГКОК, 27 дек – РИА Новости. Таиланд и Камбоджа подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на линии границы между двумя странами после 20 дней интенсивных боев, сообщает таиландский государственный телеканал Thai PBS с места события.
"Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит и глава минобороны Камбоджи Теа Сейха подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня с 27 декабря", — говорится в сообщении.
Конфликт с Камбоджей не повлиял на турпоток, сообщили в Минобороны Таиланда
24 декабря, 21:35
Конфликт с Камбоджей не повлиял на турпоток, сообщили в Минобороны Таиланда
24 декабря, 21:35
Переговоры Таиланда и Камбоджи в рамках Общего комитета по границам на уровне министров обороны двух стран, проходившие на пограничном контрольно-пропускном пункте Бан Пхаккрат на территории таиландской провинции Чантхабури, продлились около 40 минут, из которых обмен мнениями министров обороны занял около 15 минут.
В переговорах и церемонии подписания совместного заявления в качестве международных наблюдателей участвовала группа военных атташе стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Таиланд и Камбоджа, во главе с военным атташе Малайзии в Бангкоке бригадным генералом Самсулом Ризой Бин Мусой.
После церемонии камбоджийская делегация вернулась на свою территорию.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Посол России в Таиланде опроверг сообщения о воюющих за Камбоджу наемниках
19 декабря, 07:37
Вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации возобновился 7 декабря. По последним данным вооруженных сил Таиланда на 22 декабря, 22 военнослужащих погибли и более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о гибели 30 гражданских и 87 пострадавших. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Рубио выразил обеспокоенность конфликтом между Камбоджей и Таиландом
26 декабря, 00:28
 
В миреТаиландКамбоджаОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
