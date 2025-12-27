Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе

БАНГКОК, 27 дек – РИА Новости. Таиланд и Камбоджа подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на линии границы между двумя странами после 20 дней интенсивных боев, сообщает таиландский государственный телеканал Таиланд и Камбоджа подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на линии границы между двумя странами после 20 дней интенсивных боев, сообщает таиландский государственный телеканал Thai PBS с места события.

« "Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит и глава минобороны Камбоджи Теа Сейха подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня с 27 декабря", — говорится в сообщении.

Переговоры Таиланда и Камбоджи в рамках Общего комитета по границам на уровне министров обороны двух стран, проходившие на пограничном контрольно-пропускном пункте Бан Пхаккрат на территории таиландской провинции Чантхабури, продлились около 40 минут, из которых обмен мнениями министров обороны занял около 15 минут.

В переговорах и церемонии подписания совместного заявления в качестве международных наблюдателей участвовала группа военных атташе стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Таиланд и Камбоджа, во главе с военным атташе Малайзии в Бангкоке бригадным генералом Самсулом Ризой Бин Мусой.

После церемонии камбоджийская делегация вернулась на свою территорию.

Вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации возобновился 7 декабря. По последним данным вооруженных сил Таиланда на 22 декабря, 22 военнослужащих погибли и более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о гибели 30 гражданских и 87 пострадавших. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.