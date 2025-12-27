Рейтинг@Mail.ru
Названы отрасли с зарплатой выше 200 тысяч рублей
05:08 27.12.2025 (обновлено: 05:56 27.12.2025)
Названы отрасли с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы отрасли с зарплатой выше 200 тысяч рублей - РИА Новости, 27.12.2025
Названы отрасли с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Средняя ежемесячная зарплата в России в октябре превысила 200 тысяч рублей в двух отраслях экономики - это рыболовство и деятельность воздушного и космического... РИА Новости, 27.12.2025
экономика, россия
Экономика, Россия
Названы отрасли с зарплатой выше 200 тысяч рублей

РИА Новости: зарплата выше 200 тысяч рублей в РФ в октябре была в рыболовстве

Девушка считает прибыль на калькуляторе
Девушка считает прибыль на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает прибыль на калькуляторе. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Средняя ежемесячная зарплата в России в октябре превысила 200 тысяч рублей в двух отраслях экономики - это рыболовство и деятельность воздушного и космического транспорта, следует из анализа РИА Новости данных статистической службы.
Самые высокие зарплаты в стране в середине осени получали занятые в сферах воздушного и космического транспорта (215,4 тысячи рублей) и рыболовства (205,5 тысячи рублей).
В то же время за десять месяцев 2025 года настолько высокие зарплаты были у занятых в добыче нефти и газа - 204,1 тысячи рублей, на производстве табачных изделий - 208,3 тысячи рублей и специалистов воздушного и космического транспорта - 205,3 тысячи рублей.
Чуть-чуть не дотянули до 200 тысяч финансисты и страховщики, которые в среднем за январь-октябрь получали 197,8 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая со сверхвысокими зарплатами. В октябре она составила в России 99,7 тысячи рублей.
Сварщик во время работы - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Средние зарплаты сварщиков в России выросли за 11 месяцев
Экономика
 
 
