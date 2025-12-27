МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" потеряли до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.