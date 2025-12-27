Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье три вагона сошли с рельсов - РИА Новости, 27.12.2025
11:05 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/zabajkale-2065034565.html
В Забайкалье три вагона сошли с рельсов
Восточный межрегиональный СУТ СК России устанавливает обстоятельства схода трех вагонов при выполнении маневровых работ в Забайкалье, задержек поездов не... РИА Новости, 27.12.2025
Новости
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье три вагона сошли с рельсов

В Забайкалье при выполнении маневровых работ сошли с рельсов три вагона

© Фото : Восточный межрегиональный СУТ СК РоссииНа месте схода трех вагонов на станции Забайкальск
На месте схода трех вагонов на станции Забайкальск - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Восточный межрегиональный СУТ СК России
На месте схода трех вагонов на станции Забайкальск
УЛАН-УДЭ, 27 дек - РИА Новости. Восточный межрегиональный СУТ СК России устанавливает обстоятельства схода трех вагонов при выполнении маневровых работ в Забайкалье, задержек поездов не допущено, пострадавших нет, говорится в сообщении ведомства.
"По предварительным данным, 26 декабря 2025 года на станции Забайкальск Забайкальской железной дороги при производстве маневровых работ допущен сход трех вагонов. Задержек в движении не допущено. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Следователями проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
