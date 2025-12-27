https://ria.ru/20251227/zabajkale-2065034565.html
В Забайкалье три вагона сошли с рельсов
Восточный межрегиональный СУТ СК России устанавливает обстоятельства схода трех вагонов при выполнении маневровых работ в Забайкалье, задержек поездов не... РИА Новости, 27.12.2025
В Забайкалье при выполнении маневровых работ сошли с рельсов три вагона