Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 27.12.2025 (обновлено: 12:19 27.12.2025)
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 115 военнослужащих ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили журналистам в субботу в... РИА Новости, 27.12.2025
2025
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 115 военных в зоне действия "Юга"

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 115 военнослужащих ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Никифоровка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Рай-Александровка и Степановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.
* Террористическая организация, запрещена в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала