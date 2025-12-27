https://ria.ru/20251227/yug-2065041088.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 115 военнослужащих ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили журналистам в субботу в... РИА Новости, 27.12.2025
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 115 военнослужащих ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ
, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Никифоровка, Донецкое, Резниковка, Славянск
, Кривая Лука, Рай-Александровка и Степановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.
* Террористическая организация, запрещена в России