В Якутске в провалившейся под лед машине нашли тело ребенка

ЯКУТСК, 27 дек — РИА Новости. В салоне машины, провалившейся под лед на реке Лене в Якутии, нашли тело ребенка, В салоне машины, провалившейся под лед на реке Лене в Якутии, нашли тело ребенка, сообщили в региональной службе спасения.

"Затонувшую машину вытащили на берег. Внутри найдено тело погибшего ребенка", — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, до этого спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины: он смог вылезти на берег, но спасти его не удалось.

По данным следствия, инцидент произошел около 7:30 (1:30 мск) в районе местности Даркылах. Водитель автомобиля "Тойота-Эстима" выехал на лед в непредусмотренном для переправы участке, расположенном в месте слива очистных вод. В машине находились семь человек, шесть из них выбрались самостоятельно, в салоне осталась 11-летняя девочка.

© МЧС Республики Саха (Якутия) Спасатели МЧС России подняли затонувший на реке Лене автомобиль © МЧС Республики Саха (Якутия) Спасатели МЧС России подняли затонувший на реке Лене автомобиль

Пострадавших с различной степенью обморожения доставили в республиканскую больницу. Две женщины и двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, еще один — в средней степени тяжести.