В Якутске в провалившейся под лед машине нашли тело ребенка - РИА Новости, 27.12.2025
10:30 27.12.2025 (обновлено: 15:09 27.12.2025)
В Якутске в провалившейся под лед машине нашли тело ребенка
В Якутске в провалившейся под лед машине нашли тело ребенка - РИА Новости, 27.12.2025
В Якутске в провалившейся под лед машине нашли тело ребенка
В салоне машины, провалившейся под лед на реке Лене в Якутии, нашли тело ребенка, сообщили в региональной службе спасения. РИА Новости, 27.12.2025
В Якутске в провалившейся под лед машине нашли тело ребенка

В провалившейся под лед машине в Якутске нашли тело ребенка

ЯКУТСК, 27 дек — РИА Новости. В салоне машины, провалившейся под лед на реке Лене в Якутии, нашли тело ребенка, сообщили в региональной службе спасения.
"Затонувшую машину вытащили на берег. Внутри найдено тело погибшего ребенка", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, до этого спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины: он смог вылезти на берег, но спасти его не удалось.
По данным следствия, инцидент произошел около 7:30 (1:30 мск) в районе местности Даркылах. Водитель автомобиля "Тойота-Эстима" выехал на лед в непредусмотренном для переправы участке, расположенном в месте слива очистных вод. В машине находились семь человек, шесть из них выбрались самостоятельно, в салоне осталась 11-летняя девочка.
Пострадавших с различной степенью обморожения доставили в республиканскую больницу. Две женщины и двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, еще один — в средней степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
