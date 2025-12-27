В Якутии возбудили уголовное дело после провала автомобиля под лед

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Якутии, где автомобиль провалился под лед и погибли два человека, сообщает региональное СУСК РФ.
В Якутске под лед на реке Лена провалилась машина с людьми. В извлеченном из воды автомобиле было найдено тело погибшего ребенка. Прокуратура начала проверку. Минздрав республики сообщил, что в больницу поступило пять пострадавших с различными отморожениями. Состояние двух женщин и двух мужчин тяжелое, они находятся в реанимации. Состояние одного пострадавшего мужчины средней степени тяжести.
"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) по факту провала автомобиля с людьми на реке Лене", - говорится в сообщении.