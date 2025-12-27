https://ria.ru/20251227/vzryvy-2065019682.html
В Киеве четыре раза за ночь прогремели взрывы
В Киеве прогремела четвертая волна взрывов, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
