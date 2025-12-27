В Киеве прогремели новые взрывы

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее "Общественное" уже сообщал о взрывах в Киеве.
"В Киеве снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
