Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Косово не приведут к изменениям для сербов, считает посол России - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/vybory-2065073281.html
Выборы в Косово не приведут к изменениям для сербов, считает посол России
Выборы в Косово не приведут к изменениям для сербов, считает посол России - РИА Новости, 27.12.2025
Выборы в Косово не приведут к изменениям для сербов, считает посол России
Досрочные "парламентские" выборы в самопровозглашенной республике Косово вряд ли приведут к изменениям в положении местных сербов, особенно на севере края,... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T17:22:00+03:00
2025-12-27T17:22:00+03:00
в мире
косово
приштина
сербия
александр боцан-харченко
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/55/1556025577_0:103:2167:1322_1920x0_80_0_0_9b57cfa4df892f4f2c8790f156e1087b.jpg
https://ria.ru/20251217/es-2062774053.html
https://ria.ru/20251030/vuchich-2051969513.html
косово
приштина
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/55/1556025577_0:0:2003:1502_1920x0_80_0_0_7f07b28215f81f0e1dee63b3fe3a6719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, приштина, сербия, александр боцан-харченко, александр вучич
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич
Выборы в Косово не приведут к изменениям для сербов, считает посол России

Посол РФ выразил мнение, что выборы в Косово вряд ли изменят положение сербов

© РИА Новости / Алексей НикольскАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольск
Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Досрочные "парламентские" выборы в самопровозглашенной республике Косово вряд ли приведут к изменениям в положении местных сербов, особенно на севере края, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Президент Сербии Александр Вучич ранее выразил надежду на победу крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в населенных сербами районах и призвал голосовать за них на выборах в Косово и Метохии 28 декабря.
Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Президент" Косово заявила о частичном снятии санкций ЕС
17 декабря, 22:32
"Я не думаю, что данные парламентские выборы приведут к чему-то, к существенным изменениям. Имею в виду принципиальные изменения позиции Приштины в отношении сербов, проживающих в Косово, и прежде всего, проживающих на севере Косово", - сказал глава российского диппредставительства.
Регулирующий орган по жалобам на выборах в самопровозглашенной республике Косово (PZAP) 5 декабря отменил решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Приштине и постановил зарегистрировать крупнейшую партию косовских сербов "Сербский список" для участия в досрочных парламентских выборах 28 декабря
Представители "Сербского списка" 5 декабря вступили в должности депутатов представительных органов и мэров четырех муниципалитетов на севере края по итогам муниципальных выборов 12 октября и 9 ноября. Они возглавили Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северную Косовска-Митровицу впервые с 2022 года, когда вышли из органов власти под давлением косовоалбанской администрации в Приштине.
"Сербский список", которому по итогам прошлых парламентских выборов 9 февраля принадлежит девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово, подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии.
МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.
Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Вучич прокомментировал признание Сирией независимости Косово
30 октября, 22:02
 
В миреКосовоПриштинаСербияАлександр Боцан-ХарченкоАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала