Вучич пообещал, что "Чациленд" перед скупщиной уберут
14:46 27.12.2025 (обновлено: 15:05 27.12.2025)
Вучич пообещал, что "Чациленд" перед скупщиной уберут
Вучич пообещал, что "Чациленд" перед скупщиной уберут - РИА Новости, 27.12.2025
Вучич пообещал, что "Чациленд" перед скупщиной уберут
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что палаточный лагерь его сторонников на площади перед скупщиной (парламентом) Сербии, прозванный "Чацилендом", будет... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T14:46:00+03:00
2025-12-27T15:05:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
богданович
александр вучич
патриарх сербский порфирий
сербия
белград (город)
богданович
в мире, сербия, белград (город), богданович, александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Белград (город), Богданович, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
Вучич пообещал, что "Чациленд" перед скупщиной уберут

Вучич: палаточный лагерь сторонников на площади перед скупщиной будет убран

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что палаточный лагерь его сторонников на площади перед скупщиной (парламентом) Сербии, прозванный "Чацилендом", будет убран, а на его месте поставят праздничные киоски.
«

"Я попросил этих людей, которые защитили государство, сохранили свою страну, заслужили огромную благодарность, это войдет в учебники как пример слома цветной революции. Меня оповестили, что в знак внимания и благодарности начнут завтра вечером убирать палатки перед скупщиной", — заявил Вучич в субботу журналистам при посещении казармы Баница в Белграде.

Вучич обвинил протестующих в нападении на палаточный лагерь в Белграде
3 ноября, 01:00
Вучич обвинил протестующих в нападении на палаточный лагерь в Белграде
3 ноября, 01:00
По его словам, на освободившейся площадке будет поставлено "праздничное село" для посещения гражданами.
«

"С 3 января улица будет открыта для движения транспорта, останется немного (палаток сторонников. — Прим. ред.) в Пионерском парке. Я приду туда, чтобы поблагодарить их — сказать, что они своей храбростью выдержали давление и сохранили отечество", — сказал сербский президент.

Он напомнил, что один из его сторонников, Милан Богданович, "получил пулю за отечество", когда был ранен в ногу 22 октября. Выписавшегося из больницы Богдановича 29 октября торжественно встретили единомышленники и министры в "Чациленде" с плакатом "Все мы — Милан". О ходе уголовного дела по факту нападения не сообщается.
После ряда инцидентов на входе на огороженную территорию палаточного лагеря был установлен пропускной пункт, где у всех входящих проверяют документы и цель визита.
Вучич заявил, что в Белграде ищут приезжих снайперов
4 ноября, 02:22
Вучич заявил, что в Белграде ищут приезжих снайперов
4 ноября, 02:22
Палаточный городок в марте поставили в Пионерском парке между администрацией президента Сербии и площадью перед скупщиной студенты, которые выступали против блокирования работы факультетов. Прозвище "чаци" они получили из-за неправильно написанного на плакате слова "джаци" — ученики на сербском языке. Со временем "Чациленд" разросся до ступеней парламента, и студентов в нем сменили спортивного вида молодые люди и более зрелые граждане, палаточный лагерь огражден и охраняется полицией.
В непосредственной близости от палаточного лагеря сторонников властей неоднократно проходили крупные акции протеста студентов и сторонников оппозиции, особенно 15 марта и 28 июня, но массовых столкновений между "чаци" и протестующими не допускала полиция.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, тогда погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Сербский президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Вучич сравнил "Чациленд" с деревней непокорных галлов
22 октября, 23:05
 
В миреСербияБелград (город)БогдановичАлександр ВучичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
