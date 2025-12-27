Вучич пообещал, что "Чациленд" перед скупщиной уберут

БЕЛГРАД, 27 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что палаточный лагерь его сторонников на площади перед скупщиной (парламентом) Сербии, прозванный "Чацилендом", будет убран, а на его месте поставят праздничные киоски.

« "Я попросил этих людей, которые защитили государство, сохранили свою страну, заслужили огромную благодарность, это войдет в учебники как пример слома цветной революции. Меня оповестили, что в знак внимания и благодарности начнут завтра вечером убирать палатки перед скупщиной", — заявил Вучич в субботу журналистам при посещении казармы Баница в Белграде.

По его словам, на освободившейся площадке будет поставлено "праздничное село" для посещения гражданами.

« "С 3 января улица будет открыта для движения транспорта, останется немного (палаток сторонников. — Прим. ред.) в Пионерском парке. Я приду туда, чтобы поблагодарить их — сказать, что они своей храбростью выдержали давление и сохранили отечество", — сказал сербский президент.

Он напомнил, что один из его сторонников, Милан Богданович, "получил пулю за отечество", когда был ранен в ногу 22 октября. Выписавшегося из больницы Богдановича 29 октября торжественно встретили единомышленники и министры в "Чациленде" с плакатом "Все мы — Милан". О ходе уголовного дела по факту нападения не сообщается.

После ряда инцидентов на входе на огороженную территорию палаточного лагеря был установлен пропускной пункт, где у всех входящих проверяют документы и цель визита.

Палаточный городок в марте поставили в Пионерском парке между администрацией президента Сербии и площадью перед скупщиной студенты, которые выступали против блокирования работы факультетов. Прозвище "чаци" они получили из-за неправильно написанного на плакате слова "джаци" — ученики на сербском языке. Со временем "Чациленд" разросся до ступеней парламента, и студентов в нем сменили спортивного вида молодые люди и более зрелые граждане, палаточный лагерь огражден и охраняется полицией.

В непосредственной близости от палаточного лагеря сторонников властей неоднократно проходили крупные акции протеста студентов и сторонников оппозиции, особенно 15 марта и 28 июня, но массовых столкновений между "чаци" и протестующими не допускала полиция.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, тогда погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.