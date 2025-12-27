Рейтинг@Mail.ru
В ДНР три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ
27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 27.12.2025
В ДНР три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ
В ДНР три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ - РИА Новости, 27.12.2025
В ДНР три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ
Три мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 27.12.2025
В ДНР три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Три мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В Никитовском районе Горловки в результате атак ударных БПЛА ранена женщина 1976 года рождения и пострадал мужчина 1953 года рождения. В поселке Очеретино Ясиноватского муниципального округа из-за атаки ударного БПЛА пострадал мужчина 1988 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Группировка "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове
21:27
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
