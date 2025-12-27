https://ria.ru/20251227/vsu-2065111846.html
В ДНР три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ
В ДНР три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ - РИА Новости, 27.12.2025
В ДНР три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ
Три мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T22:26:00+03:00
2025-12-27T22:26:00+03:00
2025-12-27T22:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
стирол
горловка
донецкая народная республика
донецк
В ДНР три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ
Пушилин: три человека пострадали при атаках БПЛА ВСУ на ДНР