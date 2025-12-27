Рейтинг@Mail.ru
В Полтавской области уничтожили пункт управления зенитной бригады ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 27.12.2025
В Полтавской области уничтожили пункт управления зенитной бригады ВСУ
В Полтавской области уничтожили пункт управления зенитной бригады ВСУ - РИА Новости, 27.12.2025
В Полтавской области уничтожили пункт управления зенитной бригады ВСУ
Пункт управления 540-й зенитной ракетной бригады ВСУ уничтожен в Полтавской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
полтавская область
волынская область
вооруженные силы украины
полтавская область
волынская область
Новости
безопасность, полтавская область, волынская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Полтавская область, Волынская область, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области уничтожили пункт управления зенитной бригады ВСУ

В Полтаве уничтожен пункт управления 540-й зенитной ракетной бригады ВСУ

Боевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пункт управления 540-й зенитной ракетной бригады ВСУ уничтожен в Полтавской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Пункт управления батареи перехватчиков беспилотных летательных аппаратов уничтожен в районе населенного пункта Хорошки Лубенского района Полтавской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, об этом свидетельствую данные некрологов ликвидированных военнослужащих бригады.
Представитель силовых структур отметил, что 540-я зенитная ракетная бригада базируется в Волынской области на авиабазах Каменка-Бузка и Луцк и подчиняется командованию ВСУ "Запад" .
"На вооружении бригады состоят зенитные ракетные комплексы С-200Д и С-300ПТ", - добавил он.
Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки Запад - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Командиры рассказали Путину об обстановке в Димитрове и Гуляйполе
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПолтавская областьВолынская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
