В Полтавской области уничтожили пункт управления зенитной бригады ВСУ
В Полтавской области уничтожили пункт управления зенитной бригады ВСУ
2025-12-27

Пункт управления 540-й зенитной ракетной бригады ВСУ уничтожен в Полтавской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пункт управления 540-й зенитной ракетной бригады ВСУ уничтожен в Полтавской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Пункт управления батареи перехватчиков беспилотных летательных аппаратов уничтожен в районе населенного пункта Хорошки Лубенского района Полтавской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, об этом свидетельствую данные некрологов ликвидированных военнослужащих бригады.
Представитель силовых структур отметил, что 540-я зенитная ракетная бригада базируется в Волынской области
на авиабазах Каменка-Бузка и Луцк и подчиняется командованию ВСУ
"Запад" .
"На вооружении бригады состоят зенитные ракетные комплексы С-200Д и С-300ПТ", - добавил он.