https://ria.ru/20251227/vsu-2065107986.html
Балицкий рассказал об освобождении Гуляйполя
Балицкий рассказал об освобождении Гуляйполя - РИА Новости, 27.12.2025
Балицкий рассказал об освобождении Гуляйполя
В освобожденном запорожском городе Гуляйполе был укрепленный оборонительный пункт ВСУ, откуда шла корректировка ударов по мирным населенным пунктам, сообщил... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:51:00+03:00
2025-12-27T21:51:00+03:00
2025-12-27T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916906967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e667cf39f85a3aa2edb5b8cf6b24bf1b.jpg
https://ria.ru/20251227/svo-2065100996.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916906967_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_61617ad228cc0b06b1d954ce8e07c7f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Балицкий рассказал об освобождении Гуляйполя
Балицкий: в Гуляйполе был укрепленный оборонительный пункт ВСУ