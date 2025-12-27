Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал об освобождении Гуляйполя
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 27.12.2025
Балицкий рассказал об освобождении Гуляйполя
Балицкий рассказал об освобождении Гуляйполя - РИА Новости, 27.12.2025
Балицкий рассказал об освобождении Гуляйполя
В освобожденном запорожском городе Гуляйполе был укрепленный оборонительный пункт ВСУ, откуда шла корректировка ударов по мирным населенным пунктам, сообщил... РИА Новости, 27.12.2025
Балицкий рассказал об освобождении Гуляйполя

Балицкий: в Гуляйполе был укрепленный оборонительный пункт ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В освобожденном запорожском городе Гуляйполе был укрепленный оборонительный пункт ВСУ, откуда шла корректировка ударов по мирным населенным пунктам, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Группировка войск РФ "Восток" освободила город Гуляйполе, доложил президенту России Владимиру Путину в субботу командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Как уточнил командир 57-й бригады полковник Вячеслав Веденин, город был освобождён к вечеру пятницы.
"Город Гуляйполе полностью освобожден от нацистской оккупации. Жители Гуляйполя, наша история и память под надежной защитой нашей армии. В Гуляйполе был укрепленный оборонительный пункт противника, откуда шла корректировка ударов по нашим мирным населенным пунктам, атаки на социальные и инфраструктурные объекты", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Разгром ВСУ в Димитрове полностью завершен, заявил полковник Фатхутдинов
21:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
