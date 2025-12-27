https://ria.ru/20251227/vsu-2065106635.html
Белоусов поздравил десантников с освобождением Степногорска
Белоусов поздравил десантников с освобождением Степногорска - РИА Новости, 27.12.2025
Белоусов поздравил десантников с освобождением Степногорска
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 247-го гвардейского десантно-штурмового полка с освобождением населенного пункта Степногорск... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:43:00+03:00
2025-12-27T21:43:00+03:00
2025-12-27T21:43:00+03:00
безопасность
россия
запорожская область
андрей белоусов
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733756_0:76:2495:1479_1920x0_80_0_0_f00470940987f7469eb93f1dad8e83cc.jpg
https://ria.ru/20251227/putin-2065105724.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733756_166:0:2342:1632_1920x0_80_0_0_f261fb1d3a6babd5f8241ae0e0567057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, андрей белоусов, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Запорожская область, Андрей Белоусов, Воздушно-десантные войска России
Белоусов поздравил десантников с освобождением Степногорска
Белоусов поздравил десантников 247-го полка с освобождением Степногорска
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 247-го гвардейского десантно-штурмового полка с освобождением населенного пункта Степногорск Запорожской области, подчеркнул их храбрость и мужество, сообщает Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
поздравил командование и личный состав 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего ордена Кутузова полка с освобождением населенного пункта Степногорск Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечается что глава ведомства назвал очередную победу бойцов продолжением героического пути и славных традиций ВДВ
. Он заверил, что освобождение Степногорска навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества.
"В упорных боях с противником на Ореховском направлении воины-десантники проявляют образцы храбрости и мужества, уничтожая неонацистов на донецкой земле", – приводит ведомство слова из телеграммы Белоусова.
Министр также поблагодарил военнослужащих полка за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу и выразил убеждение, что они продолжат с честью служить России
, надежно обеспечивая ее безопасность.
"Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Отчизне", – подчеркнул Белоусов.