Белоусов поздравил десантников с освобождением Степногорска

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 247-го гвардейского десантно-штурмового полка с освобождением населенного пункта Степногорск Запорожской области, подчеркнул их храбрость и мужество, сообщает Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего ордена Кутузова полка с освобождением населенного пункта Степногорск Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается что глава ведомства назвал очередную победу бойцов продолжением героического пути и славных традиций ВДВ . Он заверил, что освобождение Степногорска навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества.

"В упорных боях с противником на Ореховском направлении воины-десантники проявляют образцы храбрости и мужества, уничтожая неонацистов на донецкой земле", – приводит ведомство слова из телеграммы Белоусова.

Министр также поблагодарил военнослужащих полка за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу и выразил убеждение, что они продолжат с честью служить России , надежно обеспечивая ее безопасность.