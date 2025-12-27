Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил десантников с освобождением Степногорска - РИА Новости, 27.12.2025
21:43 27.12.2025
Белоусов поздравил десантников с освобождением Степногорска
безопасность
россия
запорожская область
андрей белоусов
воздушно-десантные войска россии
россия
запорожская область
безопасность, россия, запорожская область, андрей белоусов, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Запорожская область, Андрей Белоусов, Воздушно-десантные войска России
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 247-го гвардейского десантно-штурмового полка с освобождением населенного пункта Степногорск Запорожской области, подчеркнул их храбрость и мужество, сообщает Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего ордена Кутузова полка с освобождением населенного пункта Степногорск Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечается что глава ведомства назвал очередную победу бойцов продолжением героического пути и славных традиций ВДВ. Он заверил, что освобождение Степногорска навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества.
"В упорных боях с противником на Ореховском направлении воины-десантники проявляют образцы храбрости и мужества, уничтожая неонацистов на донецкой земле", – приводит ведомство слова из телеграммы Белоусова.
Министр также поблагодарил военнослужащих полка за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу и выразил убеждение, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая ее безопасность.
"Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Отчизне", – подчеркнул Белоусов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Киев не спешит решать конфликт мирными средствами, заявил Путин
БезопасностьРоссияЗапорожская областьАндрей БелоусовВоздушно-десантные войска России
 
 
