Группировка "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 27.12.2025
Группировка "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове
Группировка "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 27.12.2025
Группировка "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове
Группировка российских войск "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове в ДНР, сообщил командующий группировкой Валерий Солодчук. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
димитров
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
происшествия
владимир путин
димитров
донецкая народная республика
россия
Группировка "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове

Солодчук: Российские войска завершили уничтожение ВСУ в Димитрове

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Группировка российских войск "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове в ДНР, сообщил командующий группировкой Валерий Солодчук.
"На красноармейском направлении пятая мотострелковая бригада 51-й армии во взаимодействии с 1435-м мотострелковым полком второй армии завершили уничтожение формирования вооруженных сил Украины в городе Димитров", - доложил командующий президенту России Владимиру Путину.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Путин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне СВО
