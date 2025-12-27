Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал взятие Гуляйполя закономерным результатом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 27.12.2025
Путин назвал взятие Гуляйполя закономерным результатом
Путин назвал взятие Гуляйполя закономерным результатом - РИА Новости, 27.12.2025
Путин назвал взятие Гуляйполя закономерным результатом
Взятие Гуляйполя является результатом тщательной подготовки личного состава и кропотливой работы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир путин
россия
запорожская область
безопасность, россия, запорожская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Путин
Путин назвал взятие Гуляйполя закономерным результатом

Путин назвал взятие Гуляйполя результатом тщательной подготовки

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Взятие Гуляйполя является результатом тщательной подготовки личного состава и кропотливой работы, заявил президент России Владимир Путин.
"Взятие города Гуляйполе в Запорожской области штурмовыми подразделениями 5-й армии являются закономерным результатом, который стал возможным благодаря кропотливой работе командиров и штабов, тщательной всесторонней подготовке личного состава к выполнению боевых задач", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Герасимов заявил о продолжении освобождения новых территорий
Специальная военная операция на Украине
 
 
