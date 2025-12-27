Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил высокие темпы наступления группировки "Восток" - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 27.12.2025
Путин отметил высокие темпы наступления группировки "Восток"
Путин отметил высокие темпы наступления группировки "Восток" - РИА Новости, 27.12.2025
Путин отметил высокие темпы наступления группировки "Восток"
Президент РФ Владимир Путин отметил высокие темпы наступления группировки "Восток" в Запорожской области, подчеркнув, что это происходит "практически на плечах... РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир путин
безопасность
запорожская область
россия
запорожская область, россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин отметил высокие темпы наступления группировки "Восток"

Путин отметил темпы наступления группировки "Восток" в Запорожской области

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокие темпы наступления группировки "Восток" в Запорожской области, подчеркнув, что это происходит "практически на плечах противника".
"Высокие темпы наступления соединений воинских частей группировки "Восток" позволяют продвигаться вперед, освобождая Запорожскую область. Практически, насколько я понимаю, на плечах противника всё это происходит", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Разгром ВСУ в Димитрове полностью завершен, заявил полковник Фатхутдинов
21:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
