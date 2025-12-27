https://ria.ru/20251227/vsu-2065097646.html
"Южная" группировка продвигается в направлении Славянска
"Южная" группировка продвигается в направлении Славянска
"Южная" группировка российских войск в ускоренном темпе продвигается в направлении Славянска в ДНР, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил... РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
славянск
донецкая народная республика
северск
валерий герасимов
происшествия
Герасимов: ВС РФ продвигаются в направлении Славянска