Рейтинг@Mail.ru
"Южная" группировка продвигается в направлении Славянска - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/vsu-2065097646.html
"Южная" группировка продвигается в направлении Славянска
"Южная" группировка продвигается в направлении Славянска - РИА Новости, 27.12.2025
"Южная" группировка продвигается в направлении Славянска
"Южная" группировка российских войск в ускоренном темпе продвигается в направлении Славянска в ДНР, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T20:37:00+03:00
2025-12-27T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
славянск
донецкая народная республика
северск
валерий герасимов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_d17c72931bb306f94422a7d09c196f41.jpg
https://ria.ru/20251227/vsu-2065097273.html
славянск
донецкая народная республика
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_ed810c7c99da5e3865660ff1bc972adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, славянск, донецкая народная республика, северск, валерий герасимов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Славянск, Донецкая Народная Республика, Северск, Валерий Герасимов, Происшествия
"Южная" группировка продвигается в направлении Славянска

Герасимов: ВС РФ продвигаются в направлении Славянска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Южная" группировка российских войск в ускоренном темпе продвигается в направлении Славянска в ДНР, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.
"Южная группировка после освобождения Северска ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска", - сказал Герасимов в докладе президенту России.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ВС России освободили Высокое, Вильчу и Приливку
20:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСлавянскДонецкая Народная РеспубликаСеверскВалерий ГерасимовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала