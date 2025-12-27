https://ria.ru/20251227/vsu-2065097273.html
ВС России освободили Высокое, Вильчу и Приливку
ВС России освободили Высокое, Вильчу и Приливку - РИА Новости, 27.12.2025
ВС России освободили Высокое, Вильчу и Приливку
Населенные пункты Высокое в Сумской области, Вильча и Приливка в Харьковской области перешли под контроль ВС РФ, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 27.12.2025
ВС России освободили Высокое, Вильчу и Приливку
