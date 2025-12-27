https://ria.ru/20251227/vsu-2065037766.html
ВСУ атаковали РЭС и легковой автомобиль в Запорожской области
ВСУ атаковали РЭС и легковой автомобиль в Запорожской области - РИА Новости, 27.12.2025
ВСУ атаковали РЭС и легковой автомобиль в Запорожской области
Дроны ВСУ атаковали территорию РЭС и легковой автомобиль в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
Новости
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали РЭС и легковой автомобиль в Запорожской области
Дроны ВСУ атаковали территорию РЭС и легковой автомобиль в Запорожской области