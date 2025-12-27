Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали РЭС и легковой автомобиль в Запорожской области - РИА Новости, 27.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 27.12.2025
ВСУ атаковали РЭС и легковой автомобиль в Запорожской области
ВСУ атаковали РЭС и легковой автомобиль в Запорожской области
Дроны ВСУ атаковали территорию РЭС и легковой автомобиль в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 27.12.2025
ВСУ атаковали РЭС и легковой автомобиль в Запорожской области

Дроны ВСУ атаковали территорию РЭС и легковой автомобиль в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали территорию РЭС и легковой автомобиль в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"На автодороге Пологи – Конские Раздоры БПЛА противника атаковал легковой автомобиль. Машина повреждена, пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, БПЛА противника атаковал территорию Каменско-Днепровской РЭС, что привело к отключению света в селах Водяное, Мичурино, Днепровка, Великая Знаменка и городе Каменка-Днепровская.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
