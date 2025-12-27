https://ria.ru/20251227/vsu-2065018184.html
ВСУ назвали "психологами" солдат, пытающих сослуживцев, рассказал пленный
специальная военная операция на украине
чугуевский район
харьков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
чугуевский район
харьков
ДОНЕЦК, 27 – РИА Новости. В ВСУ называли "психологами" солдат, которые занимались пытками несогласных с условиями содержания мобилизованных сослуживцев, рассказал РИА Новости пленный Роман Дубовик.
Ранее Дубовик отбывал срок пятилетний срок за кражу, после чего подписал контракт с ВСУ
и сдался в плен к ВС РФ
.
"Если что-то против говоришь, они тебя вызывают. Есть такой "психолог". Приезжает "психолог", забирает тебя, садят в машину, вывозят тебя, привязывают к дереву, отбивают все потроха", - сказал пленный.
По словам пленного, кроме побоев мобилизованным также угрожали изнасилованием палкой, что и происходило с некоторыми пострадавшими.
Он добавил, что заключенных контрактников и дезертиров разместили в старом пионерском лагере в Чугуевском районе
под Харьковом
.