Рейтинг@Mail.ru
ВСУ назвали "психологами" солдат, пытающих сослуживцев, рассказал пленный - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/vsu-2065018184.html
ВСУ назвали "психологами" солдат, пытающих сослуживцев, рассказал пленный
ВСУ назвали "психологами" солдат, пытающих сослуживцев, рассказал пленный - РИА Новости, 27.12.2025
ВСУ назвали "психологами" солдат, пытающих сослуживцев, рассказал пленный
В ВСУ называли "психологами" солдат, которые занимались пытками несогласных с условиями содержания мобилизованных сослуживцев, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T07:18:00+03:00
2025-12-27T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
чугуевский район
харьков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20251226/vsu-2064976320.html
чугуевский район
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чугуевский район, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Чугуевский район, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ назвали "психологами" солдат, пытающих сослуживцев, рассказал пленный

РИА Новости: ВСУ назвали психологами солдат, пытающих сослуживцев

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 27 – РИА Новости. В ВСУ называли "психологами" солдат, которые занимались пытками несогласных с условиями содержания мобилизованных сослуживцев, рассказал РИА Новости пленный Роман Дубовик.
Ранее Дубовик отбывал срок пятилетний срок за кражу, после чего подписал контракт с ВСУ и сдался в плен к ВС РФ.
"Если что-то против говоришь, они тебя вызывают. Есть такой "психолог". Приезжает "психолог", забирает тебя, садят в машину, вывозят тебя, привязывают к дереву, отбивают все потроха", - сказал пленный.
По словам пленного, кроме побоев мобилизованным также угрожали изнасилованием палкой, что и происходило с некоторыми пострадавшими.
Он добавил, что заключенных контрактников и дезертиров разместили в старом пионерском лагере в Чугуевском районе под Харьковом.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Боевик ВСУ пять месяцев дожидался ротации, пока не сдался в плен
26 декабря, 19:21
 
Специальная военная операция на УкраинеЧугуевский районХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала