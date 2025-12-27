Рейтинг@Mail.ru
В Харькове поражен цех ВСУ по изготовлению ракетного оружия - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 27.12.2025
В Харькове поражен цех ВСУ по изготовлению ракетного оружия
В Харькове поражен цех ВСУ по изготовлению ракетного оружия - РИА Новости, 27.12.2025
В Харькове поражен цех ВСУ по изготовлению ракетного оружия
Цех ВСУ по изготовлению ракетного вооружения поражен в Харькове, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 27.12.2025
харьков
в мире, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины
В Харькове поражен цех ВСУ по изготовлению ракетного оружия

РИА Новости: в Харькове поражен цех ВСУ по изготовлению ракетного оружия

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Цех ВСУ по изготовлению ракетного вооружения поражен в Харькове, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ударами высокоточного оружия поражен цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ в Харькове", - сказал собеседник агентства.
