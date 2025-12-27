https://ria.ru/20251227/vsu-2065016347.html
В Харькове поражен цех ВСУ по изготовлению ракетного оружия
В Харькове поражен цех ВСУ по изготовлению ракетного оружия - РИА Новости, 27.12.2025
В Харькове поражен цех ВСУ по изготовлению ракетного оружия
Цех ВСУ по изготовлению ракетного вооружения поражен в Харькове, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы украины
харьков
Новости
ru-RU
в мире, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины
