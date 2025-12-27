https://ria.ru/20251227/vsu-2065016232.html
ВС России уничтожили две штурмовые группы ВСУ к югу от Варачино
ВС России уничтожили две штурмовые группы ВСУ к югу от Варачино - РИА Новости, 27.12.2025
ВС России уничтожили две штурмовые группы ВСУ к югу от Варачино
Две штурмовые группы 71-й егерской бригады ВСУ уничтожены к югу от населенного пункта Варачино (Сумская область), сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T06:32:00+03:00
2025-12-27T06:32:00+03:00
2025-12-27T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
https://ria.ru/20251227/vsu-2065016126.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили две штурмовые группы ВСУ к югу от Варачино
РИА Новости: две штурмовые группы 71-й бригады ВСУ уничтожены к югу от Варачино