ВСУ провалили две контратаки в районе Вильчи
ВСУ провалили две контратаки в районе Вильчи - РИА Новости, 27.12.2025
ВСУ провалили две контратаки в районе Вильчи
ВСУ провалили две контратаки в районе населенного пункта Вильча (Харьковская область), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 27.12.2025
