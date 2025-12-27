https://ria.ru/20251227/vsu-2065014682.html
ВС России сорвали попытки ВСУ доставить боевиков в Купянский район
Российская армия пресекла попытки украинских военных доставить боеприпасы в Купянский район Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.12.2025
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российская армия пресекла попытки украинских военных доставить боеприпасы в Купянский район Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Объективный контроль уничтожения техники боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени. Применяя ударные дроны-камикадзе, наши дроноводы срывают ротации и подвоз боеприпасов противника", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что войска беспилотных систем уничтожили боевые бронированные машины "Казак", три пикапа, пытавшихся прорваться в район одного из населенных пунктов Купянского района, а также поразили наземный робототехнический комплекс, доставлявший снаряды на передовые позиции украинских войск.
Начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину
об освобождении Купянска. Это был один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области
. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Как отметил президент, сейчас перед бойцами стоит важная задача ликвидировать группировку боевиков ВСУ
на левом берегу реки Оскол.