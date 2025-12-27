ВС России сорвали попытки ВСУ доставить боевиков в Купянский район

"Объективный контроль уничтожения техники боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени. Применяя ударные дроны-камикадзе, наши дроноводы срывают ротации и подвоз боеприпасов противника", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что войска беспилотных систем уничтожили боевые бронированные машины "Казак", три пикапа, пытавшихся прорваться в район одного из населенных пунктов Купянского района, а также поразили наземный робототехнический комплекс, доставлявший снаряды на передовые позиции украинских войск.