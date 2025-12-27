Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали попытки ВСУ доставить боевиков в Купянский район
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 27.12.2025 (обновлено: 16:06 27.12.2025)
ВС России сорвали попытки ВСУ доставить боевиков в Купянский район
ВС России сорвали попытки ВСУ доставить боевиков в Купянский район - РИА Новости, 27.12.2025
ВС России сорвали попытки ВСУ доставить боевиков в Купянский район
Российская армия пресекла попытки украинских военных доставить боеприпасы в Купянский район Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы рф
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
ВС России сорвали попытки ВСУ доставить боевиков в Купянский район

ВС России сорвали попытки ВСУ доставить военных и боеприпасы в Купянский район

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российская армия пресекла попытки украинских военных доставить боеприпасы в Купянский район Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Объективный контроль уничтожения техники боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени. Применяя ударные дроны-камикадзе, наши дроноводы срывают ротации и подвоз боеприпасов противника", — заявили в ведомстве.
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Командир взвода БПЛА рассказал о воздушных боях над Купянском
25 декабря, 08:35
25 декабря, 08:35
Уточняется, что войска беспилотных систем уничтожили боевые бронированные машины "Казак", три пикапа, пытавшихся прорваться в район одного из населенных пунктов Купянского района, а также поразили наземный робототехнический комплекс, доставлявший снаряды на передовые позиции украинских войск.
Начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска. Это был один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Как отметил президент, сейчас перед бойцами стоит важная задача ликвидировать группировку боевиков ВСУ на левом берегу реки Оскол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Валерий Герасимов
Владимир Путин
Вооруженные силы РФ
 
 
Версия 2023.1 Beta
