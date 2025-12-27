Боец рассказал о ликвидации боевика ВСУ в Косовцево

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области ликвидировали группу боевиков ВСУ при зачистке жилого дома, один из украинских военных перепутал российских бойцов со своими сослуживцами, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Тайфун".

"Заходим в дом, и выходит противник. Без бронежилета, в темных очках. Он думал, идут свои. Сразу отработали, и в доме были еще два противника. Мы сразу в дом не заходили, закидали гранатами и потом зашли", - рассказал "Тайфун".