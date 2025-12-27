Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о ликвидации боевика ВСУ в Косовцево - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/vsu-2065013813.html
Боец рассказал о ликвидации боевика ВСУ в Косовцево
Боец рассказал о ликвидации боевика ВСУ в Косовцево - РИА Новости, 27.12.2025
Боец рассказал о ликвидации боевика ВСУ в Косовцево
Военнослужащие группировки "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области ликвидировали группу боевиков ВСУ при зачистке жилого РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T05:19:00+03:00
2025-12-27T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
https://ria.ru/20251227/vsu-2065012953.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал о ликвидации боевика ВСУ в Косовцево

Военный ВСУ перепутал бойцов ВС России со своими сослуживцами и был ликвидирован

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области ликвидировали группу боевиков ВСУ при зачистке жилого дома, один из украинских военных перепутал российских бойцов со своими сослуживцами, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Тайфун".
"Заходим в дом, и выходит противник. Без бронежилета, в темных очках. Он думал, идут свои. Сразу отработали, и в доме были еще два противника. Мы сразу в дом не заходили, закидали гранатами и потом зашли", - рассказал "Тайфун".
Минобороны РФ 26 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ВСУ заминировали телефоны в Запорожской области, рассказал боец
Вчера, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала