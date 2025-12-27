https://ria.ru/20251227/vsu-2065013813.html
Боец рассказал о ликвидации боевика ВСУ в Косовцево
Боец рассказал о ликвидации боевика ВСУ в Косовцево
Военнослужащие группировки "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области ликвидировали группу боевиков ВСУ при зачистке жилого РИА Новости, 27.12.2025
Боец рассказал о ликвидации боевика ВСУ в Косовцево
Военный ВСУ перепутал бойцов ВС России со своими сослуживцами и был ликвидирован
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области ликвидировали группу боевиков ВСУ при зачистке жилого дома, один из украинских военных перепутал российских бойцов со своими сослуживцами, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Тайфун".
"Заходим в дом, и выходит противник. Без бронежилета, в темных очках. Он думал, идут свои. Сразу отработали, и в доме были еще два противника. Мы сразу в дом не заходили, закидали гранатами и потом зашли", - рассказал "Тайфун".
Минобороны РФ
26 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области
