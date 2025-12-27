Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заминировали телефоны в Запорожской области, рассказал боец
27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 27.12.2025
ВСУ заминировали телефоны в Запорожской области, рассказал боец
ВСУ заминировали телефоны в Запорожской области, рассказал боец - РИА Новости, 27.12.2025
ВСУ заминировали телефоны в Запорожской области, рассказал боец
Российские военнослужащие в ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области выявили заминированные мобильные телефоны, рассказал РИА... РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
2025
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ заминировали телефоны в Запорожской области, рассказал боец

РИА Новости: ВСУ заминировали телефоны в Запорожской области

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области выявили заминированные мобильные телефоны, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Восток" с позывным "Самурай".
"Стоит только взять человеку телефон - происходит взрыв, отрыв конечности практически гарантирован. В таких ситуациях телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо", - рассказал "Самурай".
Минобороны РФ 26 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Боец рассказал об отражении атак дронов при взятии Косовцево
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
