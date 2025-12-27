Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заманили людей в театр Мариуполя до взрыва, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 27.12.2025
02:04 27.12.2025
ВСУ заманили людей в театр Мариуполя до взрыва, заявила омбудсмен ДНР
мариуполь, россия, донецкая народная республика, дарья морозова
Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова
ВСУ заманили людей в театр Мариуполя до взрыва, заявила омбудсмен ДНР

Омбудсмен Морозова: ВСУ заманили людей в театр Мариуполя до взрыва

© РИА Новости / Алексей Куденко
Разбор завалов на месте разрушенного Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
Разбор завалов на месте разрушенного Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Разбор завалов на месте разрушенного Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские боевики заманили людей в театр Мариуполя до взрыва, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"За несколько дней до взрыва (в театре - ред.) украинские боевики под различными предлогами специально направляли в театр гражданское население, пытаясь собрать в здании как можно большее количество мирных жителей путем установления вблизи пункта раздачи питьевой воды", - сказала Морозова.
Она добавила, что сегодня мариупольский драмтеатр снова в строю и будет выполнять свою благородную и культурную миссию, развивая прекрасное и даря радость гражданам.
По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ) 16 марта 2022 года. В ведомстве заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отмечали, что боевики националистического батальона "Азов"* совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра. Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
* Запрещенная в России террористическая организация
Разрушенное здание драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ВСУ взорвали театр в Мариуполе ради провокации, заявила омбудсмен ДНР
