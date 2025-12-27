ВСУ заманили людей в театр Мариуполя до взрыва, заявила омбудсмен ДНР

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские боевики заманили людей в театр Мариуполя до взрыва, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Она добавила, что сегодня мариупольский драмтеатр снова в строю и будет выполнять свою благородную и культурную миссию, развивая прекрасное и даря радость гражданам.