СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским в США
15:04 27.12.2025
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским в США
Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом будет безуспешной, поскольку Украина мешает нормализации отношений Вашингтона и Москвы, пишет... РИА Новости, 27.12.2025
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом будет безуспешной, поскольку Украина мешает нормализации отношений Вашингтона и Москвы, пишет Bild.
"Для Трампа Украина — это досадная преграда на пути к нормализации отношений с Россией, что является основной геополитической целью Трампа", — рассказал изданию эксперт по безопасности Петер Нойман.
По его мнению, американский президент не воспринимает Зеленского как равного себе.
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
