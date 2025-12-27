https://ria.ru/20251227/vstrecha-2065059203.html
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским в США
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским в США - РИА Новости, 27.12.2025
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским в США
Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом будет безуспешной, поскольку Украина мешает нормализации отношений Вашингтона и Москвы, пишет... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:04:00+03:00
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским в США
Bild: встреча Зеленского с Трампом не увенчается успехом