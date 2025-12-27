Рейтинг@Mail.ru
Командир штурмовой группы рассказал о ситуации на Купянском комбинате - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/vs-2065047332.html
Командир штурмовой группы рассказал о ситуации на Купянском комбинате
Командир штурмовой группы рассказал о ситуации на Купянском комбинате - РИА Новости, 27.12.2025
Командир штурмовой группы рассказал о ситуации на Купянском комбинате
Российские военные успешно выполняют задачи на Купянском молочно-консервном комбинате, ВСУ там нет и быть не может, заявил командир штурмовой группы 1486-го... РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Командир штурмовой группы рассказал о ситуации на Купянском комбинате

Колосс: ВСУ нет и быть не может на Купянском комбинате

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета САУ "Мста-С" на Купянском участке фронта
Боевая работа расчета САУ Мста-С на Купянском участке фронта
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ "Мста-С" на Купянском участке фронта. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские военные успешно выполняют задачи на Купянском молочно-консервном комбинате, ВСУ там нет и быть не может, заявил командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным "Колосс".
"Мое подразделение успешно выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате. Как видите, ВСУ тут нету и быть не может", - сказал "Колосс", слова которого приводит МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
