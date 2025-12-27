Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутата обязали возместить моральный вред по делу о тройном убийстве - РИА Новости, 27.12.2025
06:16 27.12.2025
Экс-депутата обязали возместить моральный вред по делу о тройном убийстве
Экс-депутата обязали возместить моральный вред по делу о тройном убийстве - РИА Новости, 27.12.2025
Экс-депутата обязали возместить моральный вред по делу о тройном убийстве
Суд обязал экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко возместить моральный вред потерпевшим по делу о тройном убийстве на Кипре, следует из документов, имеющихся в... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T06:16:00+03:00
2025-12-27T06:16:00+03:00
кипр
россия
галина старовойтова
михаил глущенко
главное разведывательное управление рф
госдума рф
кипр, россия, галина старовойтова, михаил глущенко, главное разведывательное управление рф, госдума рф
Кипр, Россия, Галина Старовойтова, Михаил Глущенко, Главное разведывательное управление РФ, Госдума РФ
Экс-депутата обязали возместить моральный вред по делу о тройном убийстве

Суд обязал Глущенко возместить моральный вред по делу о тройном убийстве

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Суд обязал экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко возместить моральный вред потерпевшим по делу о тройном убийстве на Кипре, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
На основании вердикта присяжных заседателей суд признал Глущенко виновным в организации убийства двух бизнесменов и переводчицы на Кипре в 2004 году. По совокупности с предыдущим наказанием по делу об убийстве депутата и правозащитника Галины Старовойтовой Глущенко получил 24 года колонии и штраф в 300 тысяч рублей.
"Гражданские иски потерпевших... о возмещении морального вреда удовлетворены частично. Взыскано с Глущенко М.И. в пользу (потерпевшего) ... в счет возмещения морального вреда 5 миллионов рублей, в пользу (потерпевшего) ... 3 миллиона рублей", - говорится в документе.
В июне 2021 года Глущенко было предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. Глущенко был задержан в июне 2009 года в рамках расследования этого уголовного дела. Тогда его обвинили в вымогательстве у Шевченко денег и шантаже. По версии следствия, Глущенко благодаря своим криминальным связям обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, в 1990-е годы ежемесячно он получал определенное вознаграждение - до 50 тысяч долларов. В 2002 году Глущенко покинул Россию, после чего Вячеслав Шевченко предупредил его о намерении прекратить выплаты. В ответ, согласно материалам дела, Глущенко стал угрожать и требовать единовременную выплату в 10 миллионов долларов.
Дело рассматривалась с участием присяжных. По этому делу ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.
Также Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа по части 3 статьи 33 ("организатор преступления") и статье 277 УК РФ ("посягательство на жизнь государственного деятеля") по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Депутат и правозащитник Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал показания.
По совокупности преступлений Глущенко было назначено 24 года исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Апелляция оставила приговор без изменения.
КипрРоссияГалина СтаровойтоваМихаил ГлущенкоГлавное разведывательное управление РФГосдума РФ
 
 
