https://ria.ru/20251227/vrach-2065011648.html
Запивать алкоголем записку с желанием может быть опасно, предупредил врач
Запивать алкоголем записку с желанием может быть опасно, предупредил врач - РИА Новости, 27.12.2025
Запивать алкоголем записку с желанием может быть опасно, предупредил врач
Бумажка с желанием или пепел от нее, запитые алкоголем за новогодним столом, могут вызвать некоторый дискомфорт, например, изжогу, заявил РИА Новости доктор... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T04:27:00+03:00
2025-12-27T04:27:00+03:00
2025-12-27T04:27:00+03:00
общество
андрей тяжельников
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990852375_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_cec5f283c1c7a1aef0ac348a625fb2aa.jpg
https://ria.ru/20251227/prazdniki-2065008518.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990852375_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_2b3fbd18c22ffd7fc82844132cf18cda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей тяжельников, новый год
Общество, Андрей Тяжельников, Новый год
Запивать алкоголем записку с желанием может быть опасно, предупредил врач
Врач Тяжельников: запивать алкоголем записку с желанием может быть опасно
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бумажка с желанием или пепел от нее, запитые алкоголем за новогодним столом, могут вызвать некоторый дискомфорт, например, изжогу, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Новогодняя традиция со съедением записки с желанием в новогоднюю ночь под бой курантов знакома многим. И хотя бумага не является съедобным продуктом, но сильного вреда здоровью этот обычай не нанесет. Конечно, лист, на котором пишется желание, должен быть совсем небольшого размера. Конечно, совместно с употреблением алкоголя съеденная бумажка или пепел от нее может вызвать некоторый дискомфорт, например, изжогу", - рассказал Тяжельников
.
Врач отметил, что новогодний стол в большинстве случаев и без этого изобилует разнообразием блюд, которые в обычной жизни человек не ест, плюс новогодняя трапеза зачастую длится всю ночь, а уже этот факт может вызвать чувство тяжести и расстройство желудка.
"Поэтому, находясь за праздничным столом, не забывайте делать перерывы – танцы, конкурсы и живое общение вместо просмотра телевизора помогут не переесть и избежать неприятных последствий. Что же касается алкоголя, то следует помнить, что безопасной доли алкогольных напитков не существует, и лучше от него отказаться", - добавил собеседник агентства.