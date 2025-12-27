Запивать алкоголем записку с желанием может быть опасно, предупредил врач

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бумажка с желанием или пепел от нее, запитые алкоголем за новогодним столом, могут вызвать некоторый дискомфорт, например, изжогу, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Новогодняя традиция со съедением записки с желанием в новогоднюю ночь под бой курантов знакома многим. И хотя бумага не является съедобным продуктом, но сильного вреда здоровью этот обычай не нанесет. Конечно, лист, на котором пишется желание, должен быть совсем небольшого размера. Конечно, совместно с употреблением алкоголя съеденная бумажка или пепел от нее может вызвать некоторый дискомфорт, например, изжогу", - рассказал Тяжельников

Врач отметил, что новогодний стол в большинстве случаев и без этого изобилует разнообразием блюд, которые в обычной жизни человек не ест, плюс новогодняя трапеза зачастую длится всю ночь, а уже этот факт может вызвать чувство тяжести и расстройство желудка.