Запивать алкоголем записку с желанием может быть опасно, предупредил врач - РИА Новости, 27.12.2025
04:27 27.12.2025
Запивать алкоголем записку с желанием может быть опасно, предупредил врач
Бумажка с желанием или пепел от нее, запитые алкоголем за новогодним столом, могут вызвать некоторый дискомфорт, например, изжогу, заявил РИА Новости доктор... РИА Новости, 27.12.2025
2025
Запивать алкоголем записку с желанием может быть опасно, предупредил врач

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бумажка с желанием или пепел от нее, запитые алкоголем за новогодним столом, могут вызвать некоторый дискомфорт, например, изжогу, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Новогодняя традиция со съедением записки с желанием в новогоднюю ночь под бой курантов знакома многим. И хотя бумага не является съедобным продуктом, но сильного вреда здоровью этот обычай не нанесет. Конечно, лист, на котором пишется желание, должен быть совсем небольшого размера. Конечно, совместно с употреблением алкоголя съеденная бумажка или пепел от нее может вызвать некоторый дискомфорт, например, изжогу", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что новогодний стол в большинстве случаев и без этого изобилует разнообразием блюд, которые в обычной жизни человек не ест, плюс новогодняя трапеза зачастую длится всю ночь, а уже этот факт может вызвать чувство тяжести и расстройство желудка.
"Поэтому, находясь за праздничным столом, не забывайте делать перерывы – танцы, конкурсы и живое общение вместо просмотра телевизора помогут не переесть и избежать неприятных последствий. Что же касается алкоголя, то следует помнить, что безопасной доли алкогольных напитков не существует, и лучше от него отказаться", - добавил собеседник агентства.
