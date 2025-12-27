https://ria.ru/20251227/volodin-2065031037.html
Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2025
Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Мужество и самоотверженность сотрудников МЧС России вызывают глубокое уважение, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днём спасателя. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T10:22:00+03:00
2025-12-27T10:22:00+03:00
2025-12-27T10:22:00+03:00
общество
россия
рсфср
вячеслав володин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
россия
рсфср
Общество, Россия, РСФСР, Вячеслав Володин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ
