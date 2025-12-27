"Красноуфимская волчица": женщина 8 лет убивала старушек за копейки

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Фоторобот висел на столбе напротив дома, где она жила. Соседи шутили: "Смотри, как на тебя похожа эта маньячка!" Она смеялась вместе с ними. И выслеживала новых жертв — одиноких пенсионерок, которые откладывали деньги на похороны. Террор продолжался восемь лет.

Близкие не прикрыли

Ирина Гайдамачук родилась в 1972 году в Карпинске Свердловской области. С ранних лет пила. Родителей лишили прав — девочка росла сама по себе. Когда родила первого ребенка, прав лишили уже ее.

В конце 90-х переехала в Красноуфимск, вышла замуж за мужчину по фамилии Гайдамачук. Родила дочь. Ненадолго завязала с алкоголем. Но вскоре снова запила и влезла в долги.

Начала подрабатывать маляром и вязальщицей. Внешне выглядела вполне благополучной женщиной, воспитывала дочь. Долги погасила, но денег все равно не хватало. Скандалы с мужем из-за выпивки не прекращались.

После ареста рассчитывала, что близкие подтвердят алиби. Но те отказались врать следователям.

Случайное убийство, которое стало первым

В 2002 году в Красноуфимске нашли мертвую пенсионерку. Ее забили молотком в собственной квартире на улице Ухтомского. Украли копейки. На месте преступления остались отпечатки пальцев, но в картотеке их не было. Дело перевели в разряд "глухарей", отмечает "Газета.ru". Улик — ноль. Зацепок — ноль. Никто не знал, что это было только начало.

Как позже выяснилось на допросах, Ирина Гайдамачук не планировала убивать. Она просто работала маляром — белила потолки у той самой пенсионерки. Муж отбирал у нее заработок, зная о запоях. Вот она и задумала ограбление.

Старушка вошла в комнату не вовремя. Закричала. Под рукой оказался молоток. Несколько ударов — и все кончено. Ирина хладнокровно забрала деньги и пошла в магазин за спиртным.

Фоторобот, который висел у нее под носом

В 2003 году у милиции появился подробный фоторобот. Одной из жертв удалось выжить. Женщина открыла дверь "сотруднице соцзащиты", та стала бить ее молотком прямо на пороге. Пенсионерка закричала, выбежал сосед — нападавшая сбежала.

Пострадавшая описала преступницу: около 165 сантиметров ростом, худощавая, светлые волосы. По этому описанию составили фоторобот и расклеили по всему городу. Он висел даже напротив дома Гайдамачук. Соседи и знакомые шутили: "Ирка, ты один в один как эта маньячка!" Она только посмеивалась.

Милиция допросила и дактилоскопировала практически всех светловолосых женщин Красноуфимска. Их находили через паспортный стол, приходили по адресам, снимали отпечатки. Но на убийцу не вышли. Потому что у нее не было красноуфимской регистрации. И вообще не было паспорта — она оставила его в залог еще в Нягани, где жила раньше. И цвет волос поменяла.

"Гастроли" по области и ложный след

Убийства не прекращались. Чтобы запутать следы, Гайдамачук начала "гастролировать": Екатеринбург, Серов, Нижний Тагил, поселки Широкая Речка, Дружинино, Ачит. В последнем ее чуть не поймали. Пенсионерка успела позвонить участковому, пока была жива. Когда он приехал, дверь никто не открыл. Старушку уже убили, а "волчица" затаилась в доме и дождалась, пока милиционер уйдет.

На месте девятого преступления она оставила молоток. На нем нашли кровь сразу нескольких жертв из разных городов.

В 2008-м жертвой стала мать заместителя начальника ОВД Нижнего Тагила. На поиски бросили всю милицию города.

На вокзале 31 марта задержали мелкую мошенницу Марию Валееву. Она была похожа на фоторобот и быстро призналась в убийствах. Сказала , что ненавидит пожилых женщин после группового изнасилования в квартире у одной пенсионерки.

Но через месяц произошло новое убийство с тем же почерком. Выяснилось: оперативники избивали Валееву, душили целлофановым пакетом, морили голодом, угрожали бейсбольной битой. Под пытками она дала ложные показания. Троих оперативников посадили, еще двоим дали условные сроки. Следствие началось заново.

Один сценарий на все преступления

В мае 2010 года Гайдамачук вернулась на улицу Ухтомского — туда, где все началось восемь лет назад. Жертва — 80-летняя Анна Поварицина. При опросе знакомых выяснилось: недавно пенсионерка нанимала маляра по имени Ирина Гайдамачук для побелки потолков.

Когда следователи нашли Ирину, сразу поняли: женщина с фоторобота — это она. Как рассказывал "Комсомольской правде" следователь Кирилл Меленков: "Мы поразились, как сильно Гайдамачук похожа на фоторобот — одно лицо! Взяли отпечатки пальцев — они совпали с теми следами, которые преступница оставила рядом с другими убитыми старушками".

Более того, в квартирах жертв находили записки: "В 11:00 будьте дома, к вам придет сотрудница соцзащиты". Экспертиза подтвердила: почерк Гайдамачук. Клок волос, который одна из жертв вырвала у убийцы, тоже подтвердил: это она.

На допросах выяснилось: Гайдамачук действовала по отработанной схеме. А "выручка" на каждом месте преступления составляла от тысячи до 16 тысяч рублей. На эти деньги она покупала водку и сладости детям.

Четыреста сорок три тома

Расследование длилось пять лет: 443 тома дела, три тысячи свидетелей. Экспертиза показала : у Гайдамачук есть небольшие психические отклонения, но невменяемой признать ее нельзя.

В июне 2012 года суд приговорил ее к 20 годам колонии общего режима, преступницу обязали выплатить 30 тысяч рублей в качестве судебных издержек.

"По закону женщин нельзя приговаривать к пожизненному заключению. И максимальное наказание для них — это 25 лет. А Гайдамачук получила 20 лет, потому что суд учел смягчающие обстоятельства, такие как наличие у обвиняемой несовершеннолетних детей и то, что она активно сотрудничала со следствием", — прокомментировал приговор старший помощник руководителя СК по Свердловской области по связям со СМИ Александр Шульга.