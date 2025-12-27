ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российская армия нанесла массированный удар возмездия по украинским военным предприятиям, сообщили в Минобороны.
"В ответ на террористические атаки по гражданским объектам <...> сегодня ночью <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, все назначенные цели противника поражены.
По данным СМИ, в ночь на субботу в Киеве прогремели пять серий взрывов: около 2:30, 3:00, 7:15, 7:45 и 9:00 мск. Сообщается, что в городе ввели экстренные отключения света, а метро частично обесточено. Как заявил мэр Виталий Кличко, почти треть украинской столицы осталась без отопления.
Всего с начала СВО российские войска уничтожили 669 самолетов, 283 вертолета, 105 295 БПЛА, 640 ЗРК, 26 747 танков и других ББМ, 1634 боевые машины РСЗО, 32 205 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 143 единицы специальной военной автотехники.
