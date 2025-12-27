Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 27.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 27.12.2025 (обновлено: 12:58 27.12.2025)
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Российская армия нанесла массированный удар возмездия по украинским военным предприятиям, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российская армия нанесла массированный удар возмездия по украинским военным предприятиям, сообщили в Минобороны.
"В ответ на террористические атаки по гражданским объектам <...> сегодня ночью <...> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в заявлении.
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации в энергетике из-за морозов
11 декабря, 23:17
Как отметили в ведомстве, все назначенные цели противника поражены.

По данным СМИ, в ночь на субботу в Киеве прогремели пять серий взрывов: около 2:30, 3:00, 7:15, 7:45 и 9:00 мск. Сообщается, что в городе ввели экстренные отключения света, а метро частично обесточено. Как заявил мэр Виталий Кличко, почти треть украинской столицы осталась без отопления.

Всего с начала СВО российские войска уничтожили 669 самолетов, 283 вертолета, 105 295 БПЛА, 640 ЗРК, 26 747 танков и других ББМ, 1634 боевые машины РСЗО, 32 205 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 143 единицы специальной военной автотехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
