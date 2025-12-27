ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

По данным СМИ, в ночь на субботу в Киеве прогремели пять серий взрывов: около 2:30, 3:00, 7:15, 7:45 и 9:00 мск. Сообщается, что в городе ввели экстренные отключения света, а метро частично обесточено. Как заявил мэр Виталий Кличко, почти треть украинской столицы осталась без отопления.