Во Внуково задержали рейс участников Кремлевской елки в Якутск
22:43 27.12.2025
Во Внуково задержали рейс участников Кремлевской елки в Якутск
Во Внуково задержали рейс участников Кремлевской елки в Якутск - РИА Новости, 27.12.2025
Во Внуково задержали рейс участников Кремлевской елки в Якутск
Рейс, на котором 32 участника Кремлевской елки и шесть сопровождающих их взрослых должны были добраться в Якутск, был задержан во "Внуково" из-за временных... РИА Новости, 27.12.2025
происшествия, якутск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Происшествия, Якутск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
Во Внуково задержали рейс участников Кремлевской елки в Якутск

Во Внуково из-за ограничений задержали рейс участников Кремлевской елки в Якутск

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рейс, на котором 32 участника Кремлевской елки и шесть сопровождающих их взрослых должны были добраться в Якутск, был задержан во "Внуково" из-за временных ограничений, аэропорт обеспечил их всем необходимым, сообщили в воздушной гавани.
Росавиация в 15.59 мск объявила о том, что прилет воздушных судов во "Внуково" осуществляется по согласованию с соответствующими органами. В 17.11 в аэропорту были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, но в 21.33 аэропорт вернулся к приему и выпуску рейсов по согласованию.
"Сегодня в нашем аэропорту особые гости – 32 юных участника Кремлевской елки и шесть сопровождающих их взрослых. Несмотря на задержку их рейса в Якутск, мы обеспечили всех необходимым: горячим питанием и питьевой водой, а также надувными матрасами. Для маленьких путешественников в открытом доступе функционируют игровые пространства", - говорится в сообщении.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Авиакомпании корректируют расписание рейсов из-за ограничений
ПроисшествияЯкутскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новый год
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
