Во Внуково задержали рейс участников Кремлевской елки в Якутск
Во Внуково задержали рейс участников Кремлевской елки в Якутск - РИА Новости, 27.12.2025
Во Внуково задержали рейс участников Кремлевской елки в Якутск
Рейс, на котором 32 участника Кремлевской елки и шесть сопровождающих их взрослых должны были добраться в Якутск, был задержан во "Внуково" из-за временных... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T22:43:00+03:00
происшествия
якутск
новый год
якутск
Новости
ru-RU
Происшествия, Якутск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
Во Внуково задержали рейс участников Кремлевской елки в Якутск
