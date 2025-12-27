Рейтинг@Mail.ru
03:32 27.12.2025 (обновлено: 06:08 27.12.2025)
Раскрыто, какую долю вкладов россияне держат в рублях
экономика, новый год
Экономика, Новый год
Раскрыто, какую долю вкладов россияне держат в рублях

РИА Новости: россияне хранят уже 95% вкладов в рублях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россияне продолжают конвертировать свои сбережения в рубли: сейчас доля сбережений в национальной валюте превысила уже 94% от всех вкладов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.
По состоянию на ноябрь 2025 года 94,5% всех вкладов физлиц в банках — в рублях, при этом годом ранее показатель составлял всего 92,4%. Это максимум за все время наблюдений.
В то же время в иностранной валюте сейчас в банках хранится всего 5,5% сбережений граждан.
Россияне до начала санкций держали в иностранной валюте более 20% всех своих вкладов. Однако с началом санкционного давления граждане начали перекладывать сбережения в рубли.
Средние ставки по вкладам в крупнейших банках снизились
25 декабря, 18:50
 
Экономика
 
 
