Раскрыто, какую долю вкладов россияне держат в рублях

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россияне продолжают конвертировать свои сбережения в рубли: сейчас доля сбережений в национальной валюте превысила уже 94% от всех вкладов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.

По состоянию на ноябрь 2025 года 94,5% всех вкладов физлиц в банках — в рублях, при этом годом ранее показатель составлял всего 92,4%. Это максимум за все время наблюдений.

В то же время в иностранной валюте сейчас в банках хранится всего 5,5% сбережений граждан.