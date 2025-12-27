В бундестаге оценили возможность размещения западных военных на Украине

БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Размещение западных военных сил в качестве гарантий для Украины неприемлем, если это произойдет против воли Москвы, поскольку подобное решение лишь повысит риск эскалации, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.