В бундестаге оценили возможность размещения западных военных на Украине

БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Размещение западных военных сил в качестве гарантий для Украины неприемлем, если это произойдет против воли Москвы, поскольку подобное решение лишь повысит риск эскалации, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
Ранее глава партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал отправить на Украину военных из стран Евросоюза, сообщает немецкая газета Die Zeit. Политик подчеркнул, что хотел бы видеть на Украине солдат с европейским флагом на форме.
Он отметил, что без мандата ООН и вовлечения всех сторон конфликта такой шаг является крайне спорным с точки зрения международного права. "Одностороннее размещение западных сил, на мой взгляд, не будет способствовать обеспечению мира, а лишь ещё больше ужесточит позиции сторон", - добавил он.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на вопрос ведущего телеканала ZDF о том, что именно имеется ввиду под гарантиями безопасности для Украины, предположил, что речь должна идти об обеспечении безопасности "демилитаризованной зоны", воздушного пространства Украины и ее "выхода к морю". Политик уточнил, что в ответ на "вторжения и атаки мы бы ответили". При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, могли бы ли силы бундесвера присутствовать на территории Украины.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
