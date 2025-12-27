МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света, сообщает украинское издание Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света, сообщает украинское издание "Страна.ua"

"В Одессе очередной протест с перекрытием улицы. Люди возмущены долгим отсутствием света", — говорится в публикации в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что жители вышли на проезжую часть. Автомобилисты просят их освободить улицу, заявляя, что сами находятся в такой же ситуации.

До этого аналогичную акцию в городе устраивали 18 декабря.

Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск. Военные начали бить по украинской инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением.

Украинский энергохолдинг ДТЭК 13 декабря сообщил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области. Глава городской военной администрации Сергей Лысак заявлял, что большая часть Одессы осталась и без тепло- и водоснабжения из-за того, что объекты энергетики обесточены.