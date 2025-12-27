Рейтинг@Mail.ru
Жители Одессы перекрыли дорогу - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 27.12.2025 (обновлено: 23:05 27.12.2025)
Жители Одессы перекрыли дорогу
Жители Одессы перекрыли дорогу - РИА Новости, 27.12.2025
Жители Одессы перекрыли дорогу
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
одесская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
одесса
украина
одесская область
в мире, одесса, украина, одесская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
Жители Одессы перекрыли дорогу

Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света

© Flickr / Jorge from BrazilУказатель улиц в Одессе
Указатель улиц в Одессе - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Flickr / Jorge from Brazil
Указатель улиц в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Одессе очередной протест с перекрытием улицы. Люди возмущены долгим отсутствием света", — говорится в публикации в Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, что жители вышли на проезжую часть. Автомобилисты просят их освободить улицу, заявляя, что сами находятся в такой же ситуации.
До этого аналогичную акцию в городе устраивали 18 декабря.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск. Военные начали бить по украинской инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением.
Украинский энергохолдинг ДТЭК 13 декабря сообщил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области. Глава городской военной администрации Сергей Лысак заявлял, что большая часть Одессы осталась и без тепло- и водоснабжения из-за того, что объекты энергетики обесточены.
Министерство обороны России регулярно отчитывается о поражении объектов энергетики и топливного комплекса, используемых в интересах ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
