Во Франции пришли в ярость из-за нового скандала на Украине - РИА Новости, 27.12.2025
21:06 27.12.2025
Во Франции пришли в ярость из-за нового скандала на Украине
в мире, украина, флорида, франция, владимир зеленский, дональд трамп, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, патриот, дело миндича
В мире, Украина, Флорида, Франция, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Патриот, Дело Миндича
Во Франции пришли в ярость из-за нового скандала на Украине

Филиппо призвал перестать спонсировать Киев на фоне нового скандала с коррупцией

Флаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Флаг и герб Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На Украине разразился очередной коррупционный скандал из-за денег, которые Европа направляет Киеву, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Пока Владимир Зеленский направляется во Флориду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, на Украине разгорается новый масштабный коррупционный скандал, в который вовлечен весь режим! И все это на наши деньги!" — написал он.
Украинские военные
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины
18:55
Политик призвал прекратить спонсирование "Украины, войны и коррупции".
Ранее издание Le Monde сообщило, что на Украине разразился очередной громкий коррупционный скандал после отъезда Владимира Зеленского во Флориду на переговоры с Дональдом Трампом. В НАБУ заявили, что детективы антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. Их имена и число не раскрываются.

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский
"Четкий сигнал" Зеленскому от Путина и Трампа встревожил депутата Рады
14:44
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Еврокомиссия выложила пост в стиле нацистского лозунга
17:53
 
В мире, Украина, Флорида, Франция, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Патриот, Дело Миндича
 
 
