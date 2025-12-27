Рейтинг@Mail.ru
На Украине предъявили обвинения четырем депутатам Рады, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.12.2025
20:00 27.12.2025 (обновлено: 22:49 27.12.2025)
На Украине предъявили обвинения четырем депутатам Рады, сообщили СМИ
На Украине предъявили обвинения четырем депутатам Рады, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.12.2025
На Украине предъявили обвинения четырем депутатам Рады, сообщили СМИ
Нескольким депутатам Верховной рады предъявили обвинения в получении неправомерной выгоды, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 27.12.2025
в мире
украина
владимир зеленский
сергей шефир
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
дело миндича
украина
в мире, украина, владимир зеленский, сергей шефир, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича, энергоатом, тимур миндич, энергетика, коррупция, андрей ермак, партия "слуга народа", студия "квартал 95"
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича, Энергоатом, Тимур Миндич, Энергетика, Коррупция, Андрей Ермак, Партия "Слуга народа", Студия "Квартал 95"
На Украине предъявили обвинения четырем депутатам Рады, сообщили СМИ

Четырем депутатам Рады предъявили обвинения после обысков НАБУ

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Нескольким депутатам Верховной рады предъявили обвинения в получении неправомерной выгоды, сообщили украинские СМИ.
"Подозрения получили Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель", — пишет "Зеркало недели" в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Во Франции пришли в ярость из-за нового скандала на Украине
21:06
В свою очередь, "Украинская правда" сообщила, что обвинения предъявили и парламентарию Ольге Савченко. Отмечается, что помимо получения неправомерной выгоды их обвиняют в ее предложении должностному лицу, а также в создании, руководстве и участии в преступной организации.
При этом, как добавляет "Зеркало недели", еще один депутат Юрий Корявченков успел уехать с Украины. Сейчас допрашивают секретаря фракции "Слуги народа" Тараса Мельничука.
Ранее в субботу НАБУ и САП сообщили о разоблачении группы членов Рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. По утверждению антикоррупционного бюро, сотрудники управления госохраны препятствовали работе следователей в парламенте. На опубликованном фото, помимо сотрудников агентства, на месте присутствует несколько вооруженных людей в камуфляжной форме.
© Фото : НАБУФотография, опубликованная Национальным антикоррупционным бюро Украины 27 декабря 2025 года
Фотография, опубликованная Национальным антикоррупционным бюро Украины 27 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : НАБУ
Фотография, опубликованная Национальным антикоррупционным бюро Украины 27 декабря 2025 года
О следственных действиях в отношении Киселя сообщал депутат Алексей Гончаренко*. Его фото у себя в Telegram-канале также публиковал парламентарий Ярослав Железняк, по словам которого расследование не связано со скандальным коррупционным делом бизнесмена Тимура Миндича, но тоже ведет к "друзьям" Владимира Зеленского.
До этого "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщало, что НАБУ более двух лет прослушивало Киселя. Уточнялось, что известие об этом вызвало сильное беспокойство как у самого депутата, так и у его давнего друга — бывшего первого помощника Зеленского Сергея Шефира.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Подбираются все ближе. Ложь Зеленского оказалась бесполезной
25 декабря, 08:00

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
© Фото : Антикоррупционное бюро УкраиныСумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Антикоррупционное бюро Украины
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича . Архивное фото
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
На Украине разгорелся скандал после отъезда Зеленского в США, пишет Monde
19:38
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ШефирВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело МиндичаЭнергоатомТимур МиндичЭнергетикаКоррупцияАндрей ЕрмакПартия "Слуга народа"Студия "Квартал 95"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
