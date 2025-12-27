На Украине предъявили обвинения четырем депутатам Рады, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Нескольким депутатам Верховной рады предъявили обвинения в получении неправомерной выгоды, сообщили украинские СМИ.

Юрий Кисель ", — пишет "Подозрения получили Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и", — пишет "Зеркало недели" в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В свою очередь, "Украинская правда" сообщила, что обвинения предъявили и парламентарию Ольге Савченко. Отмечается, что помимо получения неправомерной выгоды их обвиняют в ее предложении должностному лицу, а также в создании, руководстве и участии в преступной организации.

При этом, как добавляет "Зеркало недели", еще один депутат Юрий Корявченков успел уехать с Украины. Сейчас допрашивают секретаря фракции "Слуги народа" Тараса Мельничука.

Ранее в субботу НАБУ и САП сообщили о разоблачении группы членов Рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. По утверждению антикоррупционного бюро, сотрудники управления госохраны препятствовали работе следователей в парламенте. На опубликованном фото, помимо сотрудников агентства, на месте присутствует несколько вооруженных людей в камуфляжной форме.

© Фото : НАБУ Фотография, опубликованная Национальным антикоррупционным бюро Украины 27 декабря 2025 года © Фото : НАБУ Фотография, опубликованная Национальным антикоррупционным бюро Украины 27 декабря 2025 года

О следственных действиях в отношении Киселя сообщал депутат Алексей Гончаренко*. Его фото у себя в Telegram-канале также публиковал парламентарий Ярослав Железняк, по словам которого расследование не связано со скандальным коррупционным делом бизнесмена Тимура Миндича , но тоже ведет к "друзьям" Владимира Зеленского

До этого "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщало, что НАБУ более двух лет прослушивало Киселя. Уточнялось, что известие об этом вызвало сильное беспокойство как у самого депутата, так и у его давнего друга — бывшего первого помощника Зеленского Сергея Шефира

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко , в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

© Фото : Антикоррупционное бюро Украины Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича © Фото : Антикоррупционное бюро Украины Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича . Архивное фото

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.

Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака . Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.