В Киеве стабилизируют энергоснабжение за пару дней, заявили в Раде
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Депутат комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что для стабилизации ситуации с электроснабжением в Киеве и Киевской области потребуется два-три дня.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве начались экстренные отключения электроэнергии после взрывов в ночь на субботу. Как заявил мэр города Виталий Кличко, почти треть Киева осталась без теплоснабжения. СМИ также сообщили, что часть метро украинской столицы оказалась обесточена. ДТЭК сообщал, что в Киеве без электроснабжения остались около 500 тысяч абонентов.
"На стабилизацию ситуации с электроснабжением в Киеве и Киевской области потребуется два-три дня", - приводит слова Нагорняка украинское издание "Страна.ua".
В издании уточнили, что энергетическая компания ДТЭК, обслуживающая город, не публикует информацию даже о примерных сроках восстановления электроснабжения.