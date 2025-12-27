Рейтинг@Mail.ru
В Киеве стабилизируют энергоснабжение за пару дней, заявили в Раде - РИА Новости, 27.12.2025
19:48 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065090680.html
В Киеве стабилизируют энергоснабжение за пару дней, заявили в Раде
Депутат комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что для стабилизации ситуации с электроснабжением в Киеве и Киевской... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T19:48:00+03:00
2025-12-27T19:48:00+03:00
в мире
киев
киевская область
украина
виталий кличко
дтэк
верховная рада украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
https://ria.ru/20251226/zaes-2064732207.html
киев
киевская область
украина
в мире, киев, киевская область, украина, виталий кличко, дтэк, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Киев, Киевская область, Украина, Виталий Кличко, ДТЭК, Верховная Рада Украины, Страна.ua
В Киеве стабилизируют энергоснабжение за пару дней, заявили в Раде

Нагорняк: для стабилизации энергоснабжения в Киеве потребуется до трех дней

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Депутат комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что для стабилизации ситуации с электроснабжением в Киеве и Киевской области потребуется два-три дня.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве начались экстренные отключения электроэнергии после взрывов в ночь на субботу. Как заявил мэр города Виталий Кличко, почти треть Киева осталась без теплоснабжения. СМИ также сообщили, что часть метро украинской столицы оказалась обесточена. ДТЭК сообщал, что в Киеве без электроснабжения остались около 500 тысяч абонентов.
"На стабилизацию ситуации с электроснабжением в Киеве и Киевской области потребуется два-три дня", - приводит слова Нагорняка украинское издание "Страна.ua".
В издании уточнили, что энергетическая компания ДТЭК, обслуживающая город, не публикует информацию даже о примерных сроках восстановления электроснабжения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
Вчера, 08:00
 
В миреКиевКиевская областьУкраинаВиталий КличкоДТЭКВерховная Рада УкраиныСтрана.ua
 
 
Версия 2023.1 Beta
